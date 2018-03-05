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    Прокуратура Удине открыла дело по факту смерти Астори

    Прокурор Удине Антонио Де Николо сообщил, что открыто дело по факту смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори.

    Со слов Де Николо вчера стало известно, что футболист скончался от естественной остановки сердца.

    «Мы возбудили уголовное дело в связи с версией о непредумышленном убийстве.

    На данный момент оно возбуждено против неизвестных лиц. Мы организовали вскрытие, которое будет проведено во вторник», – сказал Де Николо.

    Напомним, 31-летний Астори умер в гостинице в ночь на 4 марта накануне гостевого матча 27-го тура Серии А с «Удинезе».

    Источник: Football Italia

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    05.03.2018 16:59
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 19:07

      вроде как ничего криминального же не обнаружили вчера или все таки...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 5 марта 2018, 17:37

      неужели убили???

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