«Фиорентина» улучшила условия посмертного контракта Астори

Убрали бы с профайла отметку ТрансферМаркта... а то открыл, а там - 7,5 млн. И смешно, и неприятно...
«Фиорентина» улучшила условия посмертного контракта экс-капитана Давиде Астори, сообщает FOX Sports.
Средства с сотрудничества получает гражданская супруга Астори, с которым в 2016 у них родилась дочь. Считается, что документ действует пожизненно.
Астори умер во сне в ночь с 3-го на 4-е марта 2018 года в возрасте 31-го года. Издание Corriere della Sera связало смерть с тахиаритмией, ускоренной работой сердца.
О посмертном контракте для семьи экс-защитника стало известно на следующий день. Изначально игрок согласовал условия контракта сроком до 2022 года. Он договорился подписать документ после 4-го марта.
- В марте все матчи 26 тура Серии А были остановлены на 13 минуте – в память об Астори, игравшим под этим номером.
- По данным Football Italia, прокуратора Флоренции подозревает в халатности 2 докторов, у которых обследовался итальянец. Сообщалось, что на протяжении 3 лет они выписывали футболисту справки об отсутствии противопоказаний, несмотря на нарушения в работе его сердца.