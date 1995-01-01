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    «Фиорентина» улучшила условия посмертного контракта Астори

    «Фиорентина» улучшила условия посмертного контракта экс-капитана Давиде Астори, сообщает FOX Sports.

    Средства с сотрудничества получает гражданская супруга Астори, с которым в 2016 у них родилась дочь. Считается, что документ действует пожизненно.

    Астори умер во сне в ночь с 3-го на 4-е марта 2018 года в возрасте 31-го года. Издание Corriere della Sera связало смерть с тахиаритмией, ускоренной работой сердца.

    О посмертном контракте для семьи экс-защитника стало известно на следующий день. Изначально игрок согласовал условия контракта сроком до 2022 года. Он договорился подписать документ после 4-го марта.

    Источник: FOX Sports

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +159

      Seamus 25 минут назад

      Убрали бы с профайла отметку ТрансферМаркта... а то открыл, а там - 7,5 млн. И смешно, и неприятно...

      0
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      Рейтинг: +1621

      I_R_O_N_M_A_N 30 минут назад

      вы хоть советуйтесь с кем-то прежде чем писать о заболеваниях, а то херь какую-то пишите!!!
      При чем тут брадиаритмия и меньше 60 ЧСС в минуту
      Аритмия это неправильное сокращение в принципе
      А менее 60 ударов в минуту это брадикардия, которая есть практически у любого спортсмена со стажем и служит признаком тренированности сердечной мышцы
      Если бы от брадикардии умирали, то ни один спортсмен, даже любитель не доживал бы и до 20 лет
      Даже у меня есть брадикардия, хотя я не профессиональный спортсмен, а так баловался несколько лет со штангой..:

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      Рейтинг: +2817

      александр п 59 минут назад

      Есть ещё в жизни место благородству.Спешите делать добро.

      2
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      Рейтинг: +1330

      giluxa1963 1 час назад

      ну что сказать -молодцы

      5
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      Рейтинг: +2304

      Viper for CSKA 1 час назад

      Очень благородное решение. Уважение руководству фиалок!

      5
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