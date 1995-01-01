«Фиорентина» улучшила условия посмертного контракта Астори

«Фиорентина» улучшила условия посмертного контракта экс-капитана Давиде Астори, сообщает FOX Sports.

Средства с сотрудничества получает гражданская супруга Астори, с которым в 2016 у них родилась дочь. Считается, что документ действует пожизненно.

Астори умер во сне в ночь с 3-го на 4-е марта 2018 года в возрасте 31-го года. Издание Corriere della Sera связало смерть с тахиаритмией, ускоренной работой сердца.

О посмертном контракте для семьи экс-защитника стало известно на следующий день. Изначально игрок согласовал условия контракта сроком до 2022 года. Он договорился подписать документ после 4-го марта.