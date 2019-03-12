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    Прокурор по делу о смерти Астори подозревает двух врачей в халатности

    Издание Football Italia сообщило подробности расследования смерти Давиде Астори.

    4-го марта 2018 года защитник «Фиорентины» умер во сне в возрасте 31-го года. Издание Corriere della Sera связало смерть с тахиаритмией, ускоренной работой сердца.

    По информации источника, прокуратура Флоренции подозревает в халатности двух врачей, у которых итальянец проходил обследования в 2014 и 2017 году.

    Главным подозреваемым проходит глава Института спортивной медицины Флоренции Франческо Станьо. Считается, что обследование в июле 2014 установило нарушения в работе сердца Астори.

    Станьо не придал факту значения и выписал ему сертификат об отсутствии противопоказаний для выступлений на профессиональном уровне. Медицинского консультанта Джорджо Галланти обвиняют выдаче подобных документов в 2016 и 2017 годах.

    По версии Football Italia, курс медикаментов сохранил бы Астори жизнь.

    • У итальянца остались гражданская жена и двухлетняя дочь.
    • «Фиорентина» вывела из обращения номер Астори – 13-й.
    • Матчи 26-го тура Серии А были остановлены в память о футболисте.

    Источник: Football Italia

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    12.03.2019 23:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +484

      Андреич 13 марта 2019, 00:29

      Откорректировали бы страницу https://bombardir.ru/player/10511
      "Завершил карьеру" (с). Возраст, стоимость...
      Стыдобище.

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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 марта 2019, 23:57

      Ну если подтвердиться,то капец этим медикам

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