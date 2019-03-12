Прокурор по делу о смерти Астори подозревает двух врачей в халатности

Издание Football Italia сообщило подробности расследования смерти Давиде Астори.

4-го марта 2018 года защитник «Фиорентины» умер во сне в возрасте 31-го года. Издание Corriere della Sera связало смерть с тахиаритмией, ускоренной работой сердца.

По информации источника, прокуратура Флоренции подозревает в халатности двух врачей, у которых итальянец проходил обследования в 2014 и 2017 году.

Главным подозреваемым проходит глава Института спортивной медицины Флоренции Франческо Станьо. Считается, что обследование в июле 2014 установило нарушения в работе сердца Астори.

Станьо не придал факту значения и выписал ему сертификат об отсутствии противопоказаний для выступлений на профессиональном уровне. Медицинского консультанта Джорджо Галланти обвиняют выдаче подобных документов в 2016 и 2017 годах.

По версии Football Italia, курс медикаментов сохранил бы Астори жизнь.