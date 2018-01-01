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Кьер получил награду имени Астори за помощь в спасении жизни Эриксена

Защитник «Милана» Симон Кьер попал в Зал славы итальянского футбола.

Датчанин получил награду имени Давиде Астори за помощь в спасении жизни Кристиана Эриксена.

«Получение награды, посвященной Давиде, многое значит, это повод для счастья и гордости. Для меня это возможность почтить его имя», – сказал Кьер.

  • Астори умер в марте 2018 года в 31-летнем возрасте из-за сбоя работы сердца.
  • У Эриксена в июне 2021 года остановилось сердце во время матча Евро-2020.
  • Кьер одним из первых подбежал к партнеру по сборной и проверил, не запал ли у него язык.
  • Затем капитан датской национальной команды организовал «живую стену» из футболистов, чтобы спрятать Кристиана от телекамер.

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Источник: Итальянская федерация футбола

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