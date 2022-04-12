Кьер получил награду имени Астори за помощь в спасении жизни Эриксена

Защитник «Милана» Симон Кьер попал в Зал славы итальянского футбола.

Датчанин получил награду имени Давиде Астори за помощь в спасении жизни Кристиана Эриксена.

«Получение награды, посвященной Давиде, многое значит, это повод для счастья и гордости. Для меня это возможность почтить его имя», – сказал Кьер.