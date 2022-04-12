Кьер получил награду имени Астори за помощь в спасении жизни Эриксена

Защитник «Милана» Симон Кьер попал в Зал славы итальянского футбола.
Датчанин получил награду имени Давиде Астори за помощь в спасении жизни Кристиана Эриксена.
«Получение награды, посвященной Давиде, многое значит, это повод для счастья и гордости. Для меня это возможность почтить его имя», – сказал Кьер.
- Астори умер в марте 2018 года в 31-летнем возрасте из-за сбоя работы сердца.
- У Эриксена в июне 2021 года остановилось сердце во время матча Евро-2020.
- Кьер одним из первых подбежал к партнеру по сборной и проверил, не запал ли у него язык.
- Затем капитан датской национальной команды организовал «живую стену» из футболистов, чтобы спрятать Кристиана от телекамер.
Источник: Итальянская федерация футбола