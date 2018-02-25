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Давиде Астори
Статистика
Давиде Астори - статистика
Завершил карьеру
7 января 1987 (39), Сан-Джованни-Бьянко
#13 | Защитник
188 см | 80 кг
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Кубок Конфедераций 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
25
1
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
1 : 0
25.02.2018
Кьево
1' - 90'
6'
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
1 : 1
18.02.2018
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
0 : 2
09.02.2018
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
1 : 2
04.02.2018
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
1 : 4
28.01.2018
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
1 : 1
05.01.2018
Интер
1' - 90'
87'
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
1 : 1
30.12.2017
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0 : 1
22.12.2017
Фиорентина
1' - 90'
52'
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
0 : 0
17.12.2017
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
0 : 0
10.12.2017
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
3 : 0
03.12.2017
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
1 : 1
26.11.2017
Фиорентина
1' - 90'
11'
Италия. Серия А, 13 тур
СПАЛ
1 : 1
19.11.2017
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
2 : 4
05.11.2017
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
2 : 1
29.10.2017
Фиорентина
1' - 90'
39'
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
3 : 0
25.10.2017
Торино
1' - 90'
41'
Италия. Серия А, 9 тур
Беневенто
0 : 3
22.10.2017
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2 : 1
15.10.2017
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
2 : 1
01.10.2017
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
1 : 1
24.09.2017
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
1 : 0
20.09.2017
Фиорентина
1' - 90'
64'
Италия. Серия А, 4 тур
Фиорентина
2 : 1
16.09.2017
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
0 : 5
10.09.2017
Фиорентина
1' - 90'
24'
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
1 : 2
27.08.2017
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
3 : 0
20.08.2017
Фиорентина
1' - 90'
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