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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Сассуоло
Фиорентина - Сассуоло: обзор матча 03 декабря 2017
Фиорентина
03.12.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 0
Завершен
Сассуоло
32'
Д. Симеоне
42'
Ж. Верету
71'
Ф. Кьеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Сассуоло
80'
Желтая карточка
П. Каннаваро
72'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
ГОЛ! 3:0!
Ф. Кьеза
Пас отдал
С. Теро
71'
56'
Желтая карточка
Д. Берарди
ГОЛ! 2:0!
Ж. Верету
Пас отдал
С. Теро
42'
Желтая карточка
М. Бенасси
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Симеоне
Пас отдал
В. Лорини
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
4-3-1-2
57
Спортиелло
3
Бираги
2
Пеццелла
13
Астори
16
Лорини
24
Бенасси
47
Бадель
17
Верету
14
Кьеза
18
Симеоне
77
Теро
3-2-2-2-1
47
Консильи
15
Ачерби
28
Каннаваро
23
Гаццола
18
Гольданига
13
Пелузо
6
Миссироли
4
Маньянелли
94
Берарди
21
Политано
21
Матри
Остались в запасе
Фиорентина
Сассуоло
23
Жил Диаш
ЛВ
31
Микеле Черофолини
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
14
Поль Лирола
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
31
Микеле Черофолини
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
14
Поль Лирола
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Фиорентина - Сассуоло
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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