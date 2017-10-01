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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Фиорентина
Кьево - Фиорентина: обзор матча 01 октября 2017
Кьево
01.10.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
25'
Л. Кастро
46'
Л. Кастро
6'
Д. Симеоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Фиорентина
81'
Желтая карточка
Ж. Верету
Желтая карточка
И. Радованович
61'
ГОЛ! 2:1!
Л. Кастро
Пас отдал
П. Хетемай
46'
ГОЛ! 1:1!
Л. Кастро
Пас отдал
В. Бирса
25'
Желтая карточка
Н. Томович
8'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Симеоне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-1-3-2
70
Соррентино
29
Каччиаторе
3
Дайнелли
4
Томович
5
Гамберини
16
Радованович
23
Бирса
56
Хетемай
19
Кастро
45
Инглесе
20
Пуччарелли
4-3-1-2
57
Спортиелло
13
Астори
2
Пеццелла
76
Гаспар
3
Бираги
24
Бенасси
47
Бадель
17
Верету
14
Кьеза
77
Теро
18
Симеоне
Остались в запасе
Кьево
Фиорентина
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
23
Жил Диаш
ЛВ
22
Бартломей Дронговски
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
22
Бартломей Дронговски
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Кьево - Фиорентина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
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