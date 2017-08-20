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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Фиорентина
Интер - Фиорентина: обзор матча 20 августа 2017
Интер
20.08.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 0
Завершен
Фиорентина
6'
М. Икарди (П)
15'
М. Икарди
79'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Фиорентина
ГОЛ! 3:0!
И. Перишич
Пас отдал
Ж. Мариу
79'
ГОЛ! 2:0!
М. Икарди
Пас отдал
И. Перишич
15'
14'
Желтая карточка
К. Санчес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Икарди
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
4-4-1-1
1
Ханданович
29
Дальберт
13
Миранда
14
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
21
Гальярдини
23
Мариу
6
Валеро
87
Кандрева
14
Перишич
9
Икарди
4-4-1-1
57
Спортиелло
15
Оливера
13
Астори
76
Гаспар
14
Уго
15
Санчес
9
Эйссерик
24
Бенасси
17
Верету
23
Диаш
18
Симеоне
Остались в запасе
Интер
Фиорентина
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Интер - Фиорентина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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