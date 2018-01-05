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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Интер
Фиорентина - Интер: обзор матча 05 января 2018
Фиорентина
05.01.2018, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Интер
90+1'
Д. Симеоне
55'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Интер
ГОЛ! 1:1!
Д. Симеоне
Пас отдал
В. Эйссерик
90'
+1
89'
Желтая карточка
М. Икарди
Желтая карточка
Д. Астори
87'
Желтая карточка
Ж. Верету
55'
55'
ГОЛ! 0:1!
М. Икарди
28'
Желтая карточка
А. Раноккия
11'
Желтая карточка
Б. Валеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Эдер
ЦФ
4-3-1-2
57
Спортиелло
3
Бираги
2
Пеццелла
13
Астори
16
Лорини
24
Бенасси
47
Бадель
17
Верету
14
Кьеза
77
Теро
18
Симеоне
4-4-1-1
1
Ханданович
2
Канселу
14
Шкриньяр
13
Раноккия
18
Сантон
6
Валеро
21
Гальярдини
15
Весино
23
Мариу
5
Перишич
9
Икарди
Остались в запасе
Фиорентина
Интер
23
Жил Диаш
ЛВ
22
Бартломей Дронговски
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
29
Дальберт
ЛЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
77
Марсело Брозович
ОП
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
22
Бартломей Дронговски
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
77
Марсело Брозович
ОП
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Фиорентина - Интер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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