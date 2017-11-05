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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Рома
Фиорентина - Рома: обзор матча 05 ноября 2017
Фиорентина
05.11.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 4
Завершен
Рома
9'
Ж. Верету
39'
Д. Симеоне
5'
Жерсон
30'
Жерсон
50'
К. Манолас
87'
Д. Перотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Рома
87'
ГОЛ! 2:4!
Д. Перотти
Пас отдал
Р. Наингголан
66'
Желтая карточка
М. Гоналон
Желтая карточка
Г. Пеццелла
52'
50'
ГОЛ! 2:3!
К. Манолас
Пас отдал
А. Коларов
ГОЛ! 2:2!
Д. Симеоне
Пас отдал
К. Бираги
39'
30'
ГОЛ! 1:2!
Жерсон
Пас отдал
М. Гоналон
ГОЛ! 1:1!
Ж. Верету
Пас отдал
Ж. Диаш
9'
5'
ГОЛ! 0:1!
Жерсон
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Рома
1
Алиссон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
44
Раджа Наингголан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
4-3-2-1
57
Спортиелло
3
Бираги
13
Астори
76
Гаспар
2
Пеццелла
24
Бенасси
47
Бадель
17
Верету
23
Диаш
14
Кьеза
18
Симеоне
4-1-2-2-1
1
Алиссон
24
Флоренци
44
Манолас
17
Фасио
11
Коларов
25
Гоналон
8
Жерсон
44
Наингголан
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
Остались в запасе
Фиорентина
Рома
22
Бартломей Дронговски
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
22
Бартломей Дронговски
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Фиорентина - Рома
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Посещаемость:
43845 из 47282 зрителей (92%)
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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