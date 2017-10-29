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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Фиорентина
Кротоне - Фиорентина: обзор матча 29 октября 2017
Кротоне
29.10.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
17'
А. Будимир
19'
М. Тротта
44'
М. Бенасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Фиорентина
Желтая карточка
А. Кордас
76'
74'
Желтая карточка
Х. Бабакар
Желтая карточка
Ш. Шимич
74'
62'
Желтая карточка
Ф. Кьеза
Желтая карточка
А. Будимир
47'
44'
ГОЛ! 2:1!
М. Бенасси
Пас отдал
Ф. Кьеза
39'
Желтая карточка
Д. Астори
ГОЛ! 2:0!
М. Тротта
19'
ГОЛ! 1:0!
А. Будимир
Пас отдал
М. Тротта
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-2-4
21
Кордас
56
Шимич
11
Чеккерини
31
Сампиризи
20
Павлович
51
Барберис
45
Мандрагора
29
Тротта
8
Стоян
17
Будимир
7
Налини
4-4-1-1
57
Спортиелло
16
Лорини
2
Пеццелла
13
Астори
3
Бираги
17
Верету
47
Бадель
24
Бенасси
9
Эйссерик
14
Кьеза
18
Симеоне
Остались в запасе
Кротоне
Фиорентина
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
10
Янис Хаджи
АП
23
Жил Диаш
ЛВ
31
Микеле Черофолини
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
23
Жил Диаш
ЛВ
31
Микеле Черофолини
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Кротоне - Фиорентина
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
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