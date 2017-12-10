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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Фиорентина
Наполи - Фиорентина: обзор матча 10 декабря 2017
Наполи
10.12.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 0
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Фиорентина
Желтая карточка
М. Рог
90'
+3
Желтая карточка
Х. Кальехон
90'
89'
Желтая карточка
Б. Гаспар
Желтая карточка
А. Диавара
86'
51'
Желтая карточка
Ж. Верету
36'
Желтая карточка
М. Бадель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-4-2
25
Рейна
6
Мариу Руй
3
Кулибали
39
Альбиоль
4
Хюсай
7
Зелински
21
Жоржиньо
25
Аллан
17
Гамшик
7
Кальехон
10
Мертенс
4-3-1-2
57
Спортиелло
16
Лорини
13
Астори
2
Пеццелла
3
Бираги
17
Верету
47
Бадель
24
Бенасси
14
Кьеза
77
Теро
18
Симеоне
Остались в запасе
Наполи
Фиорентина
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
23
Жил Диаш
ЛВ
22
Бартломей Дронговски
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
22
Бартломей Дронговски
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Наполи - Фиорентина
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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