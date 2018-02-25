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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кьево
Фиорентина - Кьево: обзор матча 25 февраля 2018
Фиорентина
25.02.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
6'
К. Бираги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Кьево
82'
Желтая карточка
Р. Меджиорини
Желтая карточка
Д. Симеоне
26'
ГОЛ! 1:0!
К. Бираги
Пас отдал
Д. Астори
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
4-3-1-2
57
Спортиелло
3
Бираги
13
Астори
14
Уго
2
Пеццелла
24
Бенасси
17
Верету
41
Кристофоро
14
Кьеза
11
Фальчинелли
18
Симеоне
2-1-3-2
70
Соррентино
5
Гамберини
29
Каччиаторе
16
Радованович
56
Хетемай
22
Бастьен
19
Кастро
45
Инглесе
20
Пуччарелли
Остались в запасе
Фиорентина
Кьево
23
Жил Диаш
ЛВ
22
Бартломей Дронговски
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
22
Бартломей Дронговски
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Фиорентина - Кьево
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
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