Балотелли – Астори: «Я знаю, ты смотрел этот матч сверху с моим отцом. Свой гол я посвящаю тебе»

Нападающий сборной Италии Марио Балотелли посвятил свой гол в ворота Саудовской Аравии (2:1) в товарищеском матче бывшему защитнику национальной команды и «Фиорентины» Давиде Астори, который умер 4 марта в возрасте 31 года.

«Я знаю, что уже поздно, знаю, что ты уже там... Я убежден, что сегодня, сверху, ты смотрел эту игру вместе с моим отцом.

Этот гол, даже если это ничего не значит, даже если он ничего не изменит, я посвящаю тебе, Давиде», – написал Балотелли на своей странице в инстаграме.

Мяч, забитый форвардом в ворота Саудовской Аравии, стал для него первым за четыре года в футболке «скуадры адзурры».

text Публикация от text (@mb459) 28 Май 2018 в 2:54 PDT