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    Серия А разрешила «Фиорентине» использовать капитанскую повязку в память об Астори

    Согласно новым правилам Серии А, капитанские команды клубов должны быть белого цвета, на них должен быть нанесен логотип лиги и слово «капитан».

    «Фиорентина» использует специальную повязку в память о защитнике Давиде Астори, она не отвечает новым требованиям. Лига в качестве исключения разрешила клубу и дальше носить эту повязку.

    Астори скончался в начале марта 2018 года из-за тахиаритмии.

    Источник: Football Italia

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    12.09.2018 22:59
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 13 сентября 2018, 07:55

      Уважение, любовь, преданность

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 13 сентября 2018, 01:29

      Красиво и правильно

      2
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