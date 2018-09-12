Серия А разрешила «Фиорентине» использовать капитанскую повязку в память об Астори

Уважение, любовь, преданность
Согласно новым правилам Серии А, капитанские команды клубов должны быть белого цвета, на них должен быть нанесен логотип лиги и слово «капитан».
«Фиорентина» использует специальную повязку в память о защитнике Давиде Астори, она не отвечает новым требованиям. Лига в качестве исключения разрешила клубу и дальше носить эту повязку.
Астори скончался в начале марта 2018 года из-за тахиаритмии.
SEMPRE CON NOI #DA13 pic.twitter.com/D5bWNtEeeW— ACF Fiorentina (@acffiorentina) 12 сентября 2018 г.