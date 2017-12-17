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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - СПАЛ
Беневенто - СПАЛ: обзор матча 17 декабря 2017
Беневенто
17.12.2017, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
СПАЛ
64'
С. Флоккари
73'
С. Флоккари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - СПАЛ
73'
ГОЛ! 0:2!
С. Флоккари
64'
ГОЛ! 0:1!
С. Флоккари
Пас отдал
П. Скьяттарелла
58'
Желтая карточка
Ф. Матиелло
Желтая карточка
Г. Летизия
51'
46'
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
Желтая карточка
Р. Чибса
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
27
Вид Белец
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
10
Амато Чичиретти
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
24
Мамаду Кануте
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
СПАЛ
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
4-4-1-1
27
Белец
3
Летизия
21
Коста
17
Ди Кьяра
6
Джимсити
10
Чичиретти
32
Катальди
20
Мемушай
13
Чибса
77
Д'Алессандро
55
Арментерос
4-3-2
1
Гомис
14
Матиелло
18
Саламон
34
Викари
29
Лаццари
33
Грасси
43
Вивиани
28
Скьяттарелла
10
Флоккари
9
Палоски
Остались в запасе
Беневенто
СПАЛ
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
24
Мамаду Кануте
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
24
Мамаду Кануте
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Беневенто - СПАЛ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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2021.12.16 01:03
14
Наингголан оценил опыт пребывания в тюрьме
2025.02.11 09:57
Наингголан прокомментировал обвинения в контрабанде наркотиков
2025.02.10 20:55
Стала известна позиция Наингголана по обвинениям в контрабанде наркотиков
2025.01.28 14:28
2
Наингголан арестован за контрабанду наркотиков
2025.01.27 15:41
4
Наингголан забил прямым ударом с углового в первом матче после возвращения в Бельгию
2025.01.25 10:35
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