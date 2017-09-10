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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - СПАЛ
Интер - СПАЛ: обзор матча 10 сентября 2017
Интер
10.09.2017, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 0
Завершен
СПАЛ
27'
М. Икарди (П)
87'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - СПАЛ
ГОЛ! 2:0!
И. Перишич
87'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
58'
45'
+3
Желтая карточка
Л. Мора
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Икарди
27'
22'
Желтая карточка
Ф. Викари
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
СПАЛ
22
Па Конате
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
4-4-1-1
1
Ханданович
29
Дальберт
14
Шкриньяр
13
Миранда
33
Д'Амброзио
23
Мариу
21
Гальярдини
6
Валеро
87
Кандрева
14
Перишич
9
Икарди
3-2-3-2
1
Гомис
18
Саламон
34
Викари
5
Вяйсянен
29
Лаццари
4
Коста
28
Скьяттарелла
19
Мора
43
Вивиани
22
Боррьелло
9
Палоски
Остались в запасе
Интер
СПАЛ
14
Янн Карамо
ЛВ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
22
Па Конате
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
22
Па Конате
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Интер - СПАЛ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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