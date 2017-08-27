Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Удинезе
СПАЛ - Удинезе: обзор матча 27 августа 2017
СПАЛ
27.08.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
3 : 2
Завершен
Удинезе
25'
М. Боррьелло
90+4'
Л. Риццо
72'
Б. Нуйтинк
87'
С. Теро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Удинезе
ГОЛ! 2:2!
Л. Риццо
90'
+4
Желтая карточка
Б. Саламон
90'
+1
87'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Теро
Желтая карточка
Ф. Вивиани
85'
Желтая карточка
С. Вяйсянен
76'
75'
Желтая карточка
Д. Пеццелла
72'
ГОЛ! 1:1!
Б. Нуйтинк
Пас отдал
Я. Янкто
ГОЛ! 1:0!
М. Боррьелло
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
СПАЛ
22
Па Конате
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Антонин Барак
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
3-1-2
1
Гомис
5
Вяйсянен
18
Саламон
14
Матиелло
43
Вивиани
22
Боррьелло
10
Флоккари
4-4-2
1
Скуффет
33
Самир
5
Данило
17
Нуйтинк
33
Анджелла
7
Де Пауль
42
Фофана
20
Халлфредссон
21
Янкто
77
Теро
15
Ласанья
Остались в запасе
СПАЛ
Удинезе
22
Па Конате
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
1
Альбано Биццарри
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Антонин Барак
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
22
Па Конате
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Антонин Барак
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча СПАЛ - Удинезе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
Новости команд
Все
СПАЛ
Удинезе
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Наингголан оценил опыт пребывания в тюрьме
2025.02.11 09:57
Наингголан прокомментировал обвинения в контрабанде наркотиков
2025.02.10 20:55
Стала известна позиция Наингголана по обвинениям в контрабанде наркотиков
2025.01.28 14:28
2
Наингголан арестован за контрабанду наркотиков
2025.01.27 15:41
4
Наингголан забил прямым ударом с углового в первом матче после возвращения в Бельгию
2025.01.25 10:35
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+