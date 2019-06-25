42-летнему Тотти предложили возобновить карьеру в Англии

Экс-нападающий сборной Италии Марко Боррьелло дал интервью о Франческо Тотти, с которым общался во время отпуска.

«Он принимает только осознанные решения и четко знает, чего хочет. Он немного озлоблен на то, как с ним поступили в Риме.

Но такова жизнь – порой надо засучить рукава и начать все заново. Знаю, что один большой человек из английской команды предложил ему возобновить карьеру.

Радриццани [владелец «Лидса»]? Я не знаю», – сказал Боррьелло.