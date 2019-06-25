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    42-летнему Тотти предложили возобновить карьеру в Англии

    Экс-нападающий сборной Италии Марко Боррьелло дал интервью о Франческо Тотти, с которым общался во время отпуска.

    «Он принимает только осознанные решения и четко знает, чего хочет. Он немного озлоблен на то, как с ним поступили в Риме.

    Но такова жизнь – порой надо засучить рукава и начать все заново. Знаю, что один большой человек из английской команды предложил ему возобновить карьеру.

    Радриццани [владелец «Лидса»]? Я не знаю», – сказал Боррьелло.

    • В 2017-м году Тотти завершил 28-летнюю карьеру игрока в «Роме» и занял должность спортивного директора. 17-го июня он объявил об уходе из клуба, позже раскритиковав руководство.
    Тотти оказался ужасным боссом. Его никто не слушал, и он уходит из «Ромы»

    Источник: Tuttomercatoweb

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    25.06.2019 23:49
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