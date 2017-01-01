Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Тотти объявил об уходе из «Ромы». Он провел в клубе 30 лет

    Технический директор «Ромы» Франческо Тотти сообщил, что покидает клуб.

    «Я отправил электронное письмо, чтобы сказать о чем-то, казавшимся невероятным. Я написал о своей отставке. Я надеялся, что в этом не будет необходимости, но наступил роковой день, очень скверный и болезненный для меня.

    Учитывая условия, было правильным, что я принял это резкое решение. Тем более, у меня никогда не было возможности работать в клубе в технической области.

    Я принял это решение после нескольких месяцев (раздумий), но это казалось правильным. Это клуб, который нужно любить и поддерживать. Не должно быть фракций за Тотти, за Паллотту (Джеймса, президента «Ромы») или за Бальдини (Франко, внешнего советника клуба). Должны быть болельщики «Ромы».

    Как я уже сказал, меняются президенты, тренеры, игроки. А знамена – нет. Я думал долго и упорно. Скажем так, я не виноват, что мне пришлось принять это решение. Я не знаю, что еще вам сказать.

    Я никогда не думал, почему я переживаю? Потому что «Рома» – мой второй дом. Может быть, даже первый, так как я провел в Тригории больше времени, чем в своем доме.

    Я всегда ставил «Рому» на первое место и хотел поднять этот клуб на вершину во всем мире, так что это было болезненное решение», – сказал Тотти.

    Тотти выступал за римлян с 1992-го по 2017 год. До этого в течение трех лет он играл в молодежной команде «Ромы».

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:43
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6506

      KLIM777 1 час назад

      Великий Тотти! Да в детстве футболка была его с 10 номером.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +170

      GSmall > KLIM777 54 минуты назад

      А Лоик Перрен не великий.Или же дело в пиаре?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6506

      KLIM777 > GSmall 46 минут назад

      А Борис Моисеев не великий?

      Что за вопросы вообще? Причем тут Перрен, если тема про Тотти.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79036
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71753
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru