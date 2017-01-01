Тотти объявил об уходе из «Ромы». Он провел в клубе 30 лет

Технический директор «Ромы» Франческо Тотти сообщил, что покидает клуб.

«Я отправил электронное письмо, чтобы сказать о чем-то, казавшимся невероятным. Я написал о своей отставке. Я надеялся, что в этом не будет необходимости, но наступил роковой день, очень скверный и болезненный для меня.

Учитывая условия, было правильным, что я принял это резкое решение. Тем более, у меня никогда не было возможности работать в клубе в технической области.

Я принял это решение после нескольких месяцев (раздумий), но это казалось правильным. Это клуб, который нужно любить и поддерживать. Не должно быть фракций за Тотти, за Паллотту (Джеймса, президента «Ромы») или за Бальдини (Франко, внешнего советника клуба). Должны быть болельщики «Ромы».

Как я уже сказал, меняются президенты, тренеры, игроки. А знамена – нет. Я думал долго и упорно. Скажем так, я не виноват, что мне пришлось принять это решение. Я не знаю, что еще вам сказать.

Я никогда не думал, почему я переживаю? Потому что «Рома» – мой второй дом. Может быть, даже первый, так как я провел в Тригории больше времени, чем в своем доме.

Я всегда ставил «Рому» на первое место и хотел поднять этот клуб на вершину во всем мире, так что это было болезненное решение», – сказал Тотти.

Тотти выступал за римлян с 1992-го по 2017 год. До этого в течение трех лет он играл в молодежной команде «Ромы».