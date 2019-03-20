Тотти оказался ужасным боссом. Его никто не слушал, и он уходит из «Ромы»

Хотя еще недавно он хотел быть техническим директором клуба.

28 мая 2017 года Франческо Тотти провел последний матч в футболке «Ромы». Тогда Рим обыграл «Дженоа» (3:2), а на стадион пришли более 50 тысяч человек, которые потом залили социальные сети слезными комментариями. Прощались с Тотти даже фаны «Лацио»: они аплодировали ему за многолетнее достойное соперничество.

Разумеется, предложение Тотти должности в клубе было бы правильным шагом для руководства «Ромы». В июле 2017-го он официально объявил о завершении футбольной карьеры. Примерно с того момента Ческо вертится в системе команды на должности одного из ее директоров.

Так для Тотти началась самая неприятная часть за все время в «Роме».

Тотти не слушались, а советник президента активно выступал против него

Во-первых, Тотти застал не самые хорошие времена в истории команды. Особо это подтвердилось в этом сезоне. Прошлым летом он настоял на сохранении Мончи на посту спортивного директора, а уже весной Джеймс Палотта уволил испанца. Первый жест против Тотти. Во-вторых, у Франческо есть достаточно много вопросов к самому Палотте. В частности, они касаются ведения дел команды. И в некотором роде они касаются его же роли в клубе.

За два года управленческой деятельности с Тотти произошло много неприятных моментов. Вот – самые главные:

1. В конце мая издание La Repubblica выдало очень интересное расследование. По данным журналистов Карло Бонини и Марко Менсурати, лидеры «Ромы», Эдин Джеко, Даниэле Де Росси и Костас Манолас, в раздевалке говорили слишком плохо о Мончи, Ди Франческо и Тотти. Они считали, что этих трех руководителей слишком много власти в команде, и они тянут ее на самое дно.

Мончи, Ди Франческо и Тотти этот материал не стали комментировать. Манолас и Джеко – тоже. Зато Даниэле Де Росси пообещал подать в суд на Бонини и Менсурати за якобы лживую статью. Де Росси особенно выделил то, что его уход никак не связан с действиями боссов команды: «Эта статься, которая искажает историю моего ухода, кажется еще более нелепой, если мы возьмем во внимание тот факт, что мне совсем недавно предложили очень важную роль в клубе. Для меня было честью получить предложение, которое я отклонил семейным причинам. Так что то, что статья La Repubblica – полнейшее вранье».

Ti auguro il meglio in ogni cosa che farai... Perché sono sicuro che la farai alla grande, come tutto quello che hai fatto finora.

Ti voglio bene Dani



Torneremo grandi insieme! #DDR16 pic.twitter.com/FCE6fvmcCK —text (@Totti) 14 мая 2019 г.

Тотти прощается с Де Росси. Пишет: «Я желаю тебе удачи во всех замыслах. Уверен, что у тебя все будет хорошо. Люблю тебя, Дани».

2. La Gazzetta dello Sport сообщает, что в понедельник Тотти анонсирует свой уход из «Ромы». А главной причиной этого шаг станет то, что Ческо дико не согласен с направлением развития команды. Тотти считал, что «Рома» должна оставить на посту спортивного директора Рики Массару, а главным тренером сделать Гаттузо (с которым, кстати, у него великолепные отношения) или Синишу Михайловича. Главный советник Джеймса Палотты Франко Бальдини не послушал Тотти. Назначение Джанлуки Петраки на должность спортдира и приглашение Пауло Фонсеки – решения Бальдини. По данным GdS, это сильно расстроило Тотти.

3. Тотти давно мечтал о роли технического директора «Ромы». Он активно участвовал в возвращении Раньери (самый главный его шаг на руководящей должности), а после официального решения Де Росси покинуть «Рому» (как игрока) предлагал Палотте подписать его уже в руководящий штаб.

Против назначения Тотти на должность технического директора выступал Бальдини. Он считал, что Франческо по статусу выше любого тренера «Ромы», и это будет угнетать коучей. Таким образом, Палотта тянул с решением. А когда все же решился прикрепить к Тотти эти обязанности, Франческо сам отказался от них и объявил об уходе из команды.

text text text Публикация от text (@francescototti) 20 Мар 2019 в 8:57 PDT

Что будет с Тотти дальше

Пока не очень понятно. Сейчас он возьмет отпуск на год, во время которого продолжит обучение на тренера и обдумает свое будущее. Еще он является послом Рима на Евро-2020, а это значит, что в ближайшее время он снимется в миллионах разных рекламных роликах и акциях.

Что касается карьеры Тотти-функционера, то пока у него есть одно шуточное приглашение от безумного президента «Сампдории» Массимо Ферреро: «Тотти и Де Росси? Да приезжайте в «Сампу»! Тут вам очень рады».

Что касается карьеры Тотти-тренера, то это проблематичный случай. В Италии не так много команд, готовых приютить коуча без опыта. А единственный вариант («Рома»), о котором мечтает Тотти, отвечает жесткими словами президента Палотты: «Может ли главным тренером «Ромы» стать игрок, который неплохо выступал за нашу команду? Хм, это сложный вопрос. Знаете, скорее, нет, чем да. Игра на поле – это одно. Но перед назначением на должность тренера потенциальному кандидату придется доказать, что он хоть чего-то стоит».

Материалы по теме:

10 фактов о Франческо Тотти, которых вы не знаете

«Я влюблен в тактику». Новый тренер «Ромы» помешан на контроле мяча и высоком темпе

«Рому» спасает от позора 19-летний парень. Его история перекрывает все