Тотти оказался ужасным боссом. Его никто не слушал, и он уходит из «Ромы»

28 мая 2017 года Франческо Тотти провел последний матч в футболке «Ромы». Тогда Рим обыграл «Дженоа» (3:2), а на стадион пришли более 50 тысяч человек, которые потом залили социальные сети слезными комментариями. Прощались с Тотти даже фаны «Лацио»: они аплодировали ему за многолетнее достойное соперничество.
Разумеется, предложение Тотти должности в клубе было бы правильным шагом для руководства «Ромы». В июле 2017-го он официально объявил о завершении футбольной карьеры. Примерно с того момента Ческо вертится в системе команды на должности одного из ее директоров.
Так для Тотти началась самая неприятная часть за все время в «Роме».
Тотти не слушались, а советник президента активно выступал против него
Во-первых, Тотти застал не самые хорошие времена в истории команды. Особо это подтвердилось в этом сезоне. Прошлым летом он настоял на сохранении Мончи на посту спортивного директора, а уже весной Джеймс Палотта уволил испанца. Первый жест против Тотти. Во-вторых, у Франческо есть достаточно много вопросов к самому Палотте. В частности, они касаются ведения дел команды. И в некотором роде они касаются его же роли в клубе.
За два года управленческой деятельности с Тотти произошло много неприятных моментов. Вот – самые главные:
1. В конце мая издание La Repubblica выдало очень интересное расследование. По данным журналистов Карло Бонини и Марко Менсурати, лидеры «Ромы», Эдин Джеко, Даниэле Де Росси и Костас Манолас, в раздевалке говорили слишком плохо о Мончи, Ди Франческо и Тотти. Они считали, что этих трех руководителей слишком много власти в команде, и они тянут ее на самое дно.
Мончи, Ди Франческо и Тотти этот материал не стали комментировать. Манолас и Джеко – тоже. Зато Даниэле Де Росси пообещал подать в суд на Бонини и Менсурати за якобы лживую статью. Де Росси особенно выделил то, что его уход никак не связан с действиями боссов команды: «Эта статься, которая искажает историю моего ухода, кажется еще более нелепой, если мы возьмем во внимание тот факт, что мне совсем недавно предложили очень важную роль в клубе. Для меня было честью получить предложение, которое я отклонил семейным причинам. Так что то, что статья La Repubblica – полнейшее вранье».
Ti auguro il meglio in ogni cosa che farai... Perché sono sicuro che la farai alla grande, come tutto quello che hai fatto finora.—text (@Totti) 14 мая 2019 г.
Ti voglio bene Dani
Torneremo grandi insieme! #DDR16 pic.twitter.com/FCE6fvmcCK
Тотти прощается с Де Росси. Пишет: «Я желаю тебе удачи во всех замыслах. Уверен, что у тебя все будет хорошо. Люблю тебя, Дани».
2. La Gazzetta dello Sport сообщает, что в понедельник Тотти анонсирует свой уход из «Ромы». А главной причиной этого шаг станет то, что Ческо дико не согласен с направлением развития команды. Тотти считал, что «Рома» должна оставить на посту спортивного директора Рики Массару, а главным тренером сделать Гаттузо (с которым, кстати, у него великолепные отношения) или Синишу Михайловича. Главный советник Джеймса Палотты Франко Бальдини не послушал Тотти. Назначение Джанлуки Петраки на должность спортдира и приглашение Пауло Фонсеки – решения Бальдини. По данным GdS, это сильно расстроило Тотти.
3. Тотти давно мечтал о роли технического директора «Ромы». Он активно участвовал в возвращении Раньери (самый главный его шаг на руководящей должности), а после официального решения Де Росси покинуть «Рому» (как игрока) предлагал Палотте подписать его уже в руководящий штаб.
Против назначения Тотти на должность технического директора выступал Бальдини. Он считал, что Франческо по статусу выше любого тренера «Ромы», и это будет угнетать коучей. Таким образом, Палотта тянул с решением. А когда все же решился прикрепить к Тотти эти обязанности, Франческо сам отказался от них и объявил об уходе из команды.
Что будет с Тотти дальше
Пока не очень понятно. Сейчас он возьмет отпуск на год, во время которого продолжит обучение на тренера и обдумает свое будущее. Еще он является послом Рима на Евро-2020, а это значит, что в ближайшее время он снимется в миллионах разных рекламных роликах и акциях.
Что касается карьеры Тотти-функционера, то пока у него есть одно шуточное приглашение от безумного президента «Сампдории» Массимо Ферреро: «Тотти и Де Росси? Да приезжайте в «Сампу»! Тут вам очень рады».
Что касается карьеры Тотти-тренера, то это проблематичный случай. В Италии не так много команд, готовых приютить коуча без опыта. А единственный вариант («Рома»), о котором мечтает Тотти, отвечает жесткими словами президента Палотты: «Может ли главным тренером «Ромы» стать игрок, который неплохо выступал за нашу команду? Хм, это сложный вопрос. Знаете, скорее, нет, чем да. Игра на поле – это одно. Но перед назначением на должность тренера потенциальному кандидату придется доказать, что он хоть чего-то стоит».
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