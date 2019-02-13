«Рому» спасает от позора 19-летний парень. Его история перекрывает все

Игра Дзаньоло – главная реклама итальянского сезона.

UPD: Дзаньоло оформил дубль в матче Лиги чемпионов против «Порту». «Рома» выиграла со счeтом 2:1.

Ловите пятерку актуальных новостей из жизни «Ромы»:

1. «Рома» вылетела из Кубка Италии, получив семь мячей от «Фиорентины». В том же матче Джеко удалился за плевок в судью. Фанаты отреагировали на поражение оскорбительными граффити у дома Коларова.

2. Ди Франческо не собирается в отставку, но все вокруг его туда отправляют. В Италии пишут даже о возможной замене на Сарри, у которого пока не совсем получается в «Челси».

3. Лучший бомбардир «Ромы» в Серии А – Стефан Эль-Шаарави. Он забил семь голов за 14 матчей и повторил собственный результат предыдущего сезона. В таблице «Рома» идет шестой, но отстает от четвертого места всего на очко.

4. Мончи сильно критикуют за летнюю продажу лидеров. Но зимой клуб никого не купил и не продал, хотя были слухи даже про Малкома. Сейчас он мало играет в «Барселоне», а летом отказался от «Ромы» как раз ради места в Испании.

5. Вот-вот новый контракт с «Ромой» получит 19-летний Николо Дзаньоло. И это самое хорошее, что происходило с командой с момента начала сезона.

Дзаньоло попал в «Рому» летом, когда стал частью сделки по уходу Наингголана. Номинально клуб заплатил за него 4,5 миллиона евро, пусть это и было скорее вычетом из денег «Интера» за Раджу. До «Ромы» Дзаньоло играл на профессиональном уровне за команду «Виртус Энтелла»: семь матчей, ноль голов, выкуп «Интером» почти за 2 миллиона евро.

twit text — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 3 февраля 2019 г.

В сентябре Манчини неожиданно позвал Дзаньоло в сборную, когда тот еще не дебютировал в высшем дивизионе. Дебют за «Рому» вообще случился в игре на «Бернабеу» в Лиге чемпионов, где команда влетела со счетом 0:3.

Николо явно не хватало опыта, а Ди Франческо долго в нем сомневался. К ноябрю Дзаньоло сыграл в Серии А 24 минуты, а первый гол забил 26 декабря в ворота «Сассуоло». Дальше – стремительный полет куда-то очень высоко. Только за пять последних матчей в Серии А Дзаньоло забил три гола и отдал два паса. Особенно впечатляет издевательство над все той же защитой «Сассуоло», когда перед голом Николо уложил на газон двух соперников.

Новый Тотти

Пока все сравнения идут только с актуальными достижениями. Первые три гола за «Рому» Франческо забил в возрасте 18 лет и 6 месяцев. Дзаньоло сделал это в 19 лет и 7 месяцев, но все равно стал вторым в истории «Ромы» по этому показателю. «Он напоминает мне молодого Тотти», – сказал о Николо тренер «Милана» Гаттузо. Победу в игре с «Ромой» команда Гаттузо не удержала как раз из-за Дзаньоло.

«Николо похож на ветерана. Не переживает, играет с простотой. Дзаньоло – взрывной игрок, мощный, техничный. У него есть все, чтобы стать большой звездой. Но не говорите ему, что я его хвалил», – уже отреагировал на все разговоры сам Франческо Тотти. В сети сравнивают голы Дзаньоло с первыми мячами Тотти и находят удивительные сходства. Вопрос тут только в морали и главном отличии: Тотти провел несколько лет в академии и отыграл за «Рому» всю карьеру.

Отец и отбор

Все клубы до «Ромы» считали Дзаньоло талантливым, но разменивали его на что-то другое. Особенно показательным стал этап карьеры в «Фиорентине». Это сейчас в Италии восхищаются клубом с кучей молодых игроков в составе, а всего пару лет назад отец забрал его отсюда из-за отсутствия перспектив. «Фиорентина» собиралась отдать Дзаньоло в аренду молодежке другой команды, но семья Николо оказалась против. Говорят, отец надоедал руководству каждого клуба, где играл Дзаньоло.

«Виртус Энтелла» – стандартный этап карьеры для любого хорошего таланта из Италии. Здесь дают шанс молодым, чтобы их заметили клубы высокого уровня. Для «Энтеллы» приход Дзаньоло был хорошей возможностью заработать, для Николо – вторым и самым важным шансом. Интересно, что трансфер в «Интер» уже после семи матчей в Серии Б не оказался для Дзаньоло прорывом, которого хотела семья. В «Интере» его сразу оставили в молодежном составе и не видели перспектив для игры в основе.

Зато морально Николо уже готовился к игре со взрослыми. Никакой мести на недооценку от «Фиорентины» он не проявил. Когда молодежка «Интера» встретилась с бывшим клубом Дзаньоло, в нем проявились лидерские качества. «Он выходил на игру с чувством встречи с друзьями. Я видел Николо взволнованным, но только из-за старых товарищей. В нашей раздевалке он был лидером, остальные последовали за ним. В конце года Дзаньоло вырос физически, пусть иногда нам и приходилось мотивировать его морально», – рассказывал бывший тренер Примаверы «Интера» Стефано Векки.

text text text Публикация от text (@nicolozaniolo) 2 Дек 2017 в 6:34 PST

Физические изменения тоже сыграли важную роль. Только за два последних года Дзаньоло прибавил в росте на 25 сантиметров (сейчас – 190). Самую важную характеристику тут дал его бывший партнер по юношам «Фиорентины» Лука Раньери: «Мы с Николо знакомы всю жизнь. Когда пришлось уйти из «Фиорентины», он стал работать еще больше и не сломался». Сам Раньери еще принадлежит «Фиорентине» и сейчас играет в аренде в «Фодже» из Серии Б. Карьера Дзаньоло явно складывается интереснее.

Голы Дзаньоло в ворота «Торино» и «Милана» из серии, когда собственное тело очень помогает.

Он начал забивать недавно, но место в основе заслужил не из-за атакующих показателей. Дзаньоло – лучший игрок «Ромы» по количеству успешных отборов за игру (2,1). В среднем Николо пытается отобрать мяч 3,4 раза в каждой встрече, хотя чаще всего выходит на месте атакующего полузащитника. Это не всегда бывает заметно, но влияет на качество прессинга и даже количество голов. Парадоксально, но в каждом матче Дзаньоло наносит больше двух ударов и показывает второй результат в команде по успешному дриблингу (1,6).

«Не считайте «Интер» дураками. Они не хотели продавать Дзаньоло, но нацелились на Наингголана, поэтому пришлось подстраиваться под наши условия и что-то отдавать. Мы бы завершили сделку и без Дзаньоло, «Интер» мог не продавать его. Но я не ожидал, что Николо так быстро начнет влиять на игру», – рассказывал Мончи еще в декабре. «Мы верим, что Дзаньоло станет большим игроком. Все вертится вокруг него», – сказал он уже в другом интервью. Кстати, 15% от суммы со следующей продажи Дзаньоло уйдут «Интеру», но уже сейчас ценник начинается от 40 миллионов евро.

Что еще о нем надо знать?

• Один из лучших матчей в сезоне Дзаньоло провел против «Интера». Это был для него всего второй выход с первых минут в Серии А, но Николо сразу выдал хорошую игру. Закончили со счетом 2:2, а Дзаньоло больше всех бил по воротам и почти заработал пенальти. Тотти утверждает, что судьи смотрели другую игру.

• «Я всегда восхищался Кака», – сказал Дзаньоло в одном интервью о первом попадании в сборную. По игре его уже сравнили со всеми звездными полузащитниками, которые заезжали в Серию А. Кака все равно был и остается для Николо кумиром детства.

• Семья все еще играет важную роль в жизни Дзаньоло. Если он едет на тренировку «Ромы» из дома, то всегда в машине с мамой. Отец звонит несколько раз в день, но с семьей в Рим не переехал. Когда Николо сообщил папе о вызове в сборную, тот расплакался.

• На чемпионате Европы среди игроков до 19 лет Италия проиграла Португалии в финале. Именно там Дзаньоло заметил Роберто Манчини, о чем потом рассказал сам Николо.

• У Дзаньоло на теле много татуировок с датами рождения членов семьи. Еще есть пара рисунков, посвященных сестре и матери.

Самое важное, что Николо сам понимает направление для дальнейшего развития: «У меня хорошая техника, но физика – главное в футболе. В Лиге чемпионов почти нет маленьких игроков, а все из них исключительные. Самая важная вещь состоит в том, что даже атакующий игрок должен уметь защищаться. Если ты плох в обороне, команда страдает от результатов, а хорошо атаковать тоже становится невозможно».

Пока болельщики уничтожают руководство «Ромы», а тренер с непонимающим видом отвергает все разговоры об отставке, Дзаньоло остается только положительным парнем. Когда он делает результативные действия, «Рома» не проигрывает. Болельщики сначала не радовались подписанию неизвестного игрока, а теперь находят в нем спасение для будущего. Непопадание в Лигу чемпионов они еще смогут простить, а продажу очередного таланта морально не окупят даже большие деньги.

«Ювентус», «Челси» и «Реал» игрой Дзаньоло уже заинтересовались.

Все видео взяты с официального канала Серии А на YouTube, статистика – Whoscored.

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