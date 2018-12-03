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    • Тотти: «Как можно было не увидеть пенальти даже с VAR? Похоже, они смотрели другой матч»

    Тотти: «Как можно было не увидеть пенальти даже с VAR? Похоже, они смотрели другой матч»

    Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти выразил недовольство судейством в матче 14-го тура итальянской Серии А с «Интером».

    Спор вызвал эпизод перед первым голом «Интера», когда защитник миланского клуба Данило Д'Амброзио сфолил на Николо Дзаниоло, но арбитр Джанлука Рокки не увидел в этом моменте нарушения правил и не назначил пенальти.

    «Эпизод с Д'Амброзио. Здесь все и все видели, тут не о чем даже спорить.

    Я хочу знать, как можно было не увидеть этот фол даже при помощи VAR. Даже на маленьком экране я увидел фол. Это позор.

    Почему вы не спросите у видеоассиситентов арбитра, как они этого не заметили? По сути для этого и вводился VAR.

    Здесь даже вопрос состоит не в том, видел ли этот эпизод Джанлука Рокки. В комнате VAR должны были это видеть. Похоже, в это время они смотрели другой матч», – заявил Тотти.

    Матч 14-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Интер» завершился со счетом 2:2.

    Источник: Football Italia

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    03.12.2018 11:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +966

      Харченко 5 декабря 2018, 02:43

      Тотти просто раздражают успехи Спалетти.

      0
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 3 декабря 2018, 16:06

      Ещё один довод в их бесконечной цепочке безпрлезности VAR

      0
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