Тотти: «Как можно было не увидеть пенальти даже с VAR? Похоже, они смотрели другой матч»

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти выразил недовольство судейством в матче 14-го тура итальянской Серии А с «Интером».

Спор вызвал эпизод перед первым голом «Интера», когда защитник миланского клуба Данило Д'Амброзио сфолил на Николо Дзаниоло, но арбитр Джанлука Рокки не увидел в этом моменте нарушения правил и не назначил пенальти.

«Эпизод с Д'Амброзио. Здесь все и все видели, тут не о чем даже спорить.

Я хочу знать, как можно было не увидеть этот фол даже при помощи VAR. Даже на маленьком экране я увидел фол. Это позор.

Почему вы не спросите у видеоассиситентов арбитра, как они этого не заметили? По сути для этого и вводился VAR.

Здесь даже вопрос состоит не в том, видел ли этот эпизод Джанлука Рокки. В комнате VAR должны были это видеть. Похоже, в это время они смотрели другой матч», – заявил Тотти.

Матч 14-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Интер» завершился со счетом 2:2.