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    Игуаин провалился в «Милане», и клуб потратил кучу денег на его замену


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    Голосов: 17
    24.01.2019 00:15
    На этот раз он взял очень сильного форварда.

    SkySports ранее сообщал: «Милан» подписал нападающего «Дженоа» Пентека за 35 миллионов евро. Никаких аренд, никаких разбиваний суммы на несколько траншей – за Пентека миланцы отдадут все и сразу. Вечером в среду «Милан» объявил о заключении контракта с Пентеком до 30 июня 2023 года. Поляк присоединится к команде на следующий день.

    Вместе с переходом Пентека свершился трансфер Игуаина в «Челси». Нападающий давно хотел снова работать с Сарри и в общем-то не скрывал этого. Помощник Гаттузо Луиджи Риччио сказал, что эта сделка «висит в воздухе» уже несколько дней, но теперь этому печальному сотрудничеству официально наступил конец.

    Почему Игуаин не закрепился в «Милане»

    Из «Юве» Гонсало уходил по одной причине – конкуренция. Марио Манджукич, который может сыграть и слева, и в центре, выглядит лучше. Криштиану Роналду Игуаин вряд ли выдавит из основы. Дибала смотрится живее и перспективнее соотечественника. Аллегри просто не нашел применения стареющему страйкеру.

    Чтобы не мариновать нападающего на лавке, «Юве» сдал его в «Милан». Но только в аренду. Ее, правда, можно было завершить выкупом. Но «Милан» сам отказался от этой опции – нападающий тупо не раскрылся за эти полгода. 15 матчей, 6 мячей – явно не такой статистики ждали от него.

    Есть несколько причин неудачи Игуаина в Милане.

    Первая – плохие отношения с Гаттузо. Катавасия с уходом Игуаина началась в ноябре. За это время Рино много раз говорил, что форвард уйдет, потом переобувался – заявлял, что Игуаин остается. Помощники и руководители «Милана» же в это время беседовали с журналистами и утверждали: Гонсало в этот момент искал новую команду.

    Сотрудники Sky Italia сообщали: Игуаин ругался с Гаттузо, потому что его не устраивали слова тренера в свой адрес. Главная же беда в этой ситуации скрывалась в поведении Рино: он всячески пытался опровергнуть эти заявления. Хотя сам Игуаин молчал и не комментировал вбросы о конфликте с ним.

    Вторая причина тоже связана с Гаттузо. Все просто: он слишком слабый тренер. Реальную пользу от сотрудничества с Игуаином получил лишь Сарри. Маурицио использовал его в качестве свободного художника на острие атаки и получал пачку голов в его исполнении. Аллегри ограничил свободу аргентинца, но это все равно не особо останавливало нападающего: в 73 матчах за «Юве» он забил 42 мяча.

    Гаттузо не ограничивал Игуаина, не накидывал действий в пул задач форварда. Он ориентировался на действия сильных фланговых полузащитников (точнее, сильного флангового защитника – Сусо), а работе Игуаина фактически не придавал никакого значения. Статистика показывает: лишь в 7 матчах из 15, которые эти два игрока провели на поле вместе, Игуаин ударил по воротам больше, чем Сусо.

    Третья причина – состав. Чем хорош «Юве»: в каждой линии есть игрок, способный доставить мяч до партнеров, стоящих впереди. В защите – Сандро и Канселу. В полузащите – Пьянич, Джан, Матюиди, Хедира. Даже КриРо и Дибала периодически играют на организацию атак. Чем плох «Милан»: у него такого подбора креативных футболистов просто нет.

    Из защитников на атаку играет только Родригес. Но статистика показывает, что только 15% (!) его забросов доходят до своих. Из полузащитников – Бонавентура и сдувающийся Монтоливо. Остальные – больше разрушители.

    В условиях, когда большая часть игроков ориентирована на создания действий для себя, Игуаин не смог заиграть. Потому что просто не привык к такому.

    Почему трансфер Пентека можно считать удачей

    Трансфер Пентека хорош для всех сторон: и для «Милана», и для «Дженоа», и для Игуаина. Первые получат сильного независимого от партнеров игрока: лишь 4 гола Пентек забил с подачки одноклубников, остальные организовал сам. Для генуэзцев этот трансфер хорош в плане формата сделки. Они сразу же получат на руки 35 миллионов евро. Слухи шептали, что вместе с денежным кейсом в Геную отправится и Ален Халилович. Но, по сообщениям SkySports, бонуса в виде хорвата от «Милана» точно не будет.

    Пентек здорово раскрылся в Серии А. За полгода в Италии нападающий настрелял 13 голов – лучше только у Сапаты, Квальяреллы и Роналду (по 14). Неудивительно, что он был главным кандидатом среди группы нападающих. Морату хотели взять в аренду, но он пока слишком плох в «Челси». «Милан» долгое время интересовался Белотти. Но неубедительная статистика (7 голов за 5 месяцев) и гигантский ценник (более 60 миллионов) просто отпугнули команду.

    Игуаин же в скором времени воссоединится с Сарри – с тем самым тренером, который запустил забивной движок в процессоре нападающего. «Милан» получил неплохое и перспективное усиление. «Дженоа» обогатился на 35 миллионов и на эти деньги вполне может найти достойного сменщика.

    Все счастливы!

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    Игуаин никому не нужен. Он проваливается в «Милане»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +28

      kram55 24 января 2019, 16:08

      Ну и 4 причина - это возраст... Он уже далеко не тот топ форвард, которым он был в наполи, сейчас же он уже средний форвард для средней, не очень амбициозной команды) Пусть в Китай или Америку попробует съездить под конец карьеры, было бы лучшим решением, если получится заключить хороший контракт.

      0
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      Рейтинг: +679

      Илья Егоров > kram55 26 января 2019, 10:16

      Считаю, что фактор возраста в чемпионате Италии играет не очень большую роль. Наглядный пример - Квальярелла.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 23 января 2019, 22:16

      Действительно Милану нужен другой тренер.. хотя и поднимаются они потихоньку , но помоему благодаря игрокам в первую очередь , а не тренеру - такое впечатление складывается помоему...
      Игуаину просто не повезло с Миланом. бывает.. не его клуб..

      2
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      Рейтинг: +91

      Ozabot 23 января 2019, 16:45

      Самая большая причина провала Игуаина это его немотивированность играть за «Милан». С самого начала он относился к трансферу так, словно его выкинули на свалку, плюс тоска по ЛЧ, в финалы которых он выходил, да не выиграл. Ну, и это было видно по его игре: особо не старался, торчал где-то на поле и ждал. В матче с «Ювентусом» у него вообще крыша поехала и он заистерил. Имхо, но второй самый высокооплачиваемый футболист в Италии должен был хоть как-то стараться. Моментов столько не реализовал. Даже Бакайоко и то больше напрягается, бегает, что-то пытается сделать.

      6
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 января 2019, 16:36

      дженоа в финансовом плане может и выйграл но вряд ли они равноценную замену возьмут тем более то скоро закроется

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