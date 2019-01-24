Игуаин провалился в «Милане», и клуб потратил кучу денег на его замену

На этот раз он взял очень сильного форварда.

SkySports ранее сообщал: «Милан» подписал нападающего «Дженоа» Пентека за 35 миллионов евро. Никаких аренд, никаких разбиваний суммы на несколько траншей – за Пентека миланцы отдадут все и сразу. Вечером в среду «Милан» объявил о заключении контракта с Пентеком до 30 июня 2023 года. Поляк присоединится к команде на следующий день.

Вместе с переходом Пентека свершился трансфер Игуаина в «Челси». Нападающий давно хотел снова работать с Сарри и в общем-то не скрывал этого. Помощник Гаттузо Луиджи Риччио сказал, что эта сделка «висит в воздухе» уже несколько дней, но теперь этому печальному сотрудничеству официально наступил конец.

Почему Игуаин не закрепился в «Милане»

Из «Юве» Гонсало уходил по одной причине – конкуренция. Марио Манджукич, который может сыграть и слева, и в центре, выглядит лучше. Криштиану Роналду Игуаин вряд ли выдавит из основы. Дибала смотрится живее и перспективнее соотечественника. Аллегри просто не нашел применения стареющему страйкеру.

Чтобы не мариновать нападающего на лавке, «Юве» сдал его в «Милан». Но только в аренду. Ее, правда, можно было завершить выкупом. Но «Милан» сам отказался от этой опции – нападающий тупо не раскрылся за эти полгода. 15 матчей, 6 мячей – явно не такой статистики ждали от него.

Есть несколько причин неудачи Игуаина в Милане.

Первая – плохие отношения с Гаттузо. Катавасия с уходом Игуаина началась в ноябре. За это время Рино много раз говорил, что форвард уйдет, потом переобувался – заявлял, что Игуаин остается. Помощники и руководители «Милана» же в это время беседовали с журналистами и утверждали: Гонсало в этот момент искал новую команду.

Сотрудники Sky Italia сообщали: Игуаин ругался с Гаттузо, потому что его не устраивали слова тренера в свой адрес. Главная же беда в этой ситуации скрывалась в поведении Рино: он всячески пытался опровергнуть эти заявления. Хотя сам Игуаин молчал и не комментировал вбросы о конфликте с ним.

Вторая причина тоже связана с Гаттузо. Все просто: он слишком слабый тренер. Реальную пользу от сотрудничества с Игуаином получил лишь Сарри. Маурицио использовал его в качестве свободного художника на острие атаки и получал пачку голов в его исполнении. Аллегри ограничил свободу аргентинца, но это все равно не особо останавливало нападающего: в 73 матчах за «Юве» он забил 42 мяча.

Гаттузо не ограничивал Игуаина, не накидывал действий в пул задач форварда. Он ориентировался на действия сильных фланговых полузащитников (точнее, сильного флангового защитника – Сусо), а работе Игуаина фактически не придавал никакого значения. Статистика показывает: лишь в 7 матчах из 15, которые эти два игрока провели на поле вместе, Игуаин ударил по воротам больше, чем Сусо.

Третья причина – состав. Чем хорош «Юве»: в каждой линии есть игрок, способный доставить мяч до партнеров, стоящих впереди. В защите – Сандро и Канселу. В полузащите – Пьянич, Джан, Матюиди, Хедира. Даже КриРо и Дибала периодически играют на организацию атак. Чем плох «Милан»: у него такого подбора креативных футболистов просто нет.

Из защитников на атаку играет только Родригес. Но статистика показывает, что только 15% (!) его забросов доходят до своих. Из полузащитников – Бонавентура и сдувающийся Монтоливо. Остальные – больше разрушители.

В условиях, когда большая часть игроков ориентирована на создания действий для себя, Игуаин не смог заиграть. Потому что просто не привык к такому.

Почему трансфер Пентека можно считать удачей

Трансфер Пентека хорош для всех сторон: и для «Милана», и для «Дженоа», и для Игуаина. Первые получат сильного независимого от партнеров игрока: лишь 4 гола Пентек забил с подачки одноклубников, остальные организовал сам. Для генуэзцев этот трансфер хорош в плане формата сделки. Они сразу же получат на руки 35 миллионов евро. Слухи шептали, что вместе с денежным кейсом в Геную отправится и Ален Халилович. Но, по сообщениям SkySports, бонуса в виде хорвата от «Милана» точно не будет.

Пентек здорово раскрылся в Серии А. За полгода в Италии нападающий настрелял 13 голов – лучше только у Сапаты, Квальяреллы и Роналду (по 14). Неудивительно, что он был главным кандидатом среди группы нападающих. Морату хотели взять в аренду, но он пока слишком плох в «Челси». «Милан» долгое время интересовался Белотти. Но неубедительная статистика (7 голов за 5 месяцев) и гигантский ценник (более 60 миллионов) просто отпугнули команду.

Игуаин же в скором времени воссоединится с Сарри – с тем самым тренером, который запустил забивной движок в процессоре нападающего. «Милан» получил неплохое и перспективное усиление. «Дженоа» обогатился на 35 миллионов и на эти деньги вполне может найти достойного сменщика.

Все счастливы!

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