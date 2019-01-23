«Челси» объявил об аренде Игуаина

«Челси» объявил о подписании нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца сезона. О деталях контракта на сообщается. Согласно ряду источников, 31-летний игрок сборной Аргентины проведет в лондонском клубе вторую половину сезона, а туринцы получат 9 миллионов евро.

В августе игрок перешел в «Милан» на правах полугодовой аренды. В 22 матчах за «россонери» он забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.

После 23 туров чемпионата Англии команда Маурицио Сарри занимает четвертое место в турнирной таблице.