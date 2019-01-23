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    «Челси» объявил об аренде Игуаина

    «Челси» объявил о подписании нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина на правах аренды.

    Соглашение рассчитано до конца сезона. О деталях контракта на сообщается. Согласно ряду источников, 31-летний игрок сборной Аргентины проведет в лондонском клубе вторую половину сезона, а туринцы получат 9 миллионов евро.

    В августе игрок перешел в «Милан» на правах полугодовой аренды. В 22 матчах за «россонери» он забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.

    После 23 туров чемпионата Англии команда Маурицио Сарри занимает четвертое место в турнирной таблице.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    23.01.2019 23:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 12:48

      Дорогое удовольствие. Надо надеяться что Сарри не промахнулся.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 24 января 2019, 08:20

      за аренду ИГУАИНА 9 лямов за 4!!!!! месяца????? сейчас он уже стоит максимум 10-15. В Челси д.....бы сидят отвечаю... Отдали Морату подписали Игуаина шило на мыло в чистом виде. Причем на мыло , которое уже толком не мылится...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > АртурZaСМ 27 января 2019, 02:38

      Тут на днях Зенит продаёт Паредеса за 50лямов, так что 10-15 это не факт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 24 января 2019, 03:35

      Форвард он безусловно очень сильный - главное попасть в нужную команду, как это было с Наполи - помнится после ухода из Реала много кто был скептически настроен относительно его дальнейшей карьеры...

      2
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 24 января 2019, 00:18

      Уже Жиру есть ) куда еще Игуаина ) та же история один в один )

      1
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      ...
      Рейтинг: +320

      EsKamilio > exreporter 24 января 2019, 07:32

      Клуб им. Ширко

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 23 января 2019, 23:51

      Приключения Игуаина продолжаются

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