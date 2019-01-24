Пентек подписал 5-летний контракт с «Миланом»

Интересно будет посмотреть за его игрой в Милане.
Пресс-служба «Милана» объявила о трансфере нападающего Кшиштофа Пентека из «Дженоа».
23-летний форвард подписал контракт сроком до 30 июня 2023 года.
Сумма сделки не разглашается. По информации журналиста Sky Sports Italia Фабрицио Романо, «россонери» заплатили 35 миллионов евро.
С 13 голами в 19 матчах поляк занимает четвертое место в списке бомбардиров Серии А-2018/19.
- Пентек перешел в генуэзский клуб в июле из «Краковии».
- Забил 19 мячей и отдал один ассист у в 21 матче всех турниров.
- Сообщалось об интересе со стороны «Реала».
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