Пентек подписал 5-летний контракт с «Миланом»

Пресс-служба «Милана» объявила о трансфере нападающего Кшиштофа Пентека из «Дженоа».

23-летний форвард подписал контракт сроком до 30 июня 2023 года.

Сумма сделки не разглашается. По информации журналиста Sky Sports Italia Фабрицио Романо, «россонери» заплатили 35 миллионов евро.

С 13 голами в 19 матчах поляк занимает четвертое место в списке бомбардиров Серии А-2018/19.

Пентек перешел в генуэзский клуб в июле из «Краковии».

Забил 19 мячей и отдал один ассист у в 21 матче всех турниров.

Сообщалось об интересе со стороны «Реала».

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