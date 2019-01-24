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    Пентек подписал 5-летний контракт с «Миланом»

    Пресс-служба «Милана» объявила о трансфере нападающего Кшиштофа Пентека из «Дженоа».

    23-летний форвард подписал контракт сроком до 30 июня 2023 года.

    Сумма сделки не разглашается. По информации журналиста Sky Sports Italia Фабрицио Романо, «россонери» заплатили 35 миллионов евро.

    С 13 голами в 19 матчах поляк занимает четвертое место в списке бомбардиров Серии А-2018/19.

    • Пентек перешел в генуэзский клуб в июле из «Краковии».
    • Забил 19 мячей и отдал один ассист у в 21 матче всех турниров.
    • Сообщалось об интересе со стороны «Реала».

    Игуаин провалился в «Милане», и клуб потратил кучу денег на его замену

    Источник: Официальный сайт «Милана»

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    24.01.2019 00:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 12:51

      Интересно будет посмотреть за его игрой в Милане.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 24 января 2019, 11:35

      Быстро они его подобрали))Пока ценник не вырос))

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 января 2019, 10:13

      В современном Милане очень трудно развиваться как игрок. Сомнительно очень, что при Гаттузо выстрелит молодой поляк.

      1
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      Рейтинг: +91

      Ozabot 24 января 2019, 06:36

      Если Сусо продолжит выдавать такие же ассисты как и раньше, то Пентеку будет очень даже комфортно. В отличие от Гаттузо, ему не нужны стопроцентные моменты. Пентек больше старается выточить даже очень неудобный пас под удар. Надеюсь увидеть хороший тандем.

      2
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      Рейтинг: +393

      jengais 24 января 2019, 00:29

      удачи ему, посмотрим как реализует себя

      3
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