Безумная ночь среды: «Челси» разгромлен, «Юве» вылетел (впервые за пять лет), Джеко плюнул в судью

Ух!

«Юве» больно вылетел из Кубка, который выигрывал четыре года подряд

Дуван Сапата – главный шок итальянского сезона. Колумбийцу – 27, это его первый сезон в «Аталанте» (до этого в карьере не было ничего круче провальной попытки в «Наполи»), но за полгода он уже забил больше, чем за весь год до этого. 15 голов в Серии А – на данный момент столько же, сколько и Роналду. Особенно красиво, что именно сейчас их клубы встретились в четвертьфинале Кубка Италии.

По всем номинальным критериям у «Аталанты» не было шансов: «Юве» оформил четыре золотых дубля подряд и уверенно несется к пятому. Но в этот вечер Сапата был очень хорош. А еще «Юве» подвели защитники. Первый гол нелепо привез Жоао Канселу (он экстренно вышел в середине первого тайма из-за травмы Кьеллини). Третий – наивно обрезал Маттиа Де Шильо.

Немного фактов – чтобы лучше понять, почему это очень сенсационное событие:

«Ювентус» не проигрывал внутри Италии с апреля 2018-го. Это 29 матчей.

Еще «Юве» впервые в сезоне не забил.

Зато Сапата забивает 17-й гол в десяти последних матчах. 1,7 гола в среднем за игру! Абсолютно инопланетный темп.

По ходу матча сдали нервы у Массимилиано Аллегри: он бурно ругался на судью и получил удаление. Впрочем, после тренер признал, что был не прав.

Последний раз так крупно в Кубке Италии туринцы проигрывали 23 года назад.

Более подробный рассказ про Сапату

«Челси» уничтожен, Сарри явно не справляется

У «Челси» опять все плохо. Они проиграли третий матч из последних шести. Но в этот раз получилось особенно больно. «Борнмут» вынес их 0:4 – так крупно «Челси» в АПЛ не проигрывал с 1996 года: на «Бомбардире» есть отличные сотрудники, которые моложе этой серии. Теперь клуб опустился на пятое место и рискует упасть еще ниже, потому что снизу давит бодрый «МЮ».

Внутри команды полно проблем – возможно, они повлияли на такие слабые результаты.

Во-первых, Азар и слухи о его переговорах с «Реалом».

Во-вторых, изматывающий конфликт с собственным юниором Каллумом Хадсоном-Одои: он хочет в «Баварию», а «Челси» очень протестует и удерживает игрока всякими запретами и юридическими уловками.

В-третьих, проблема форварда. Морату отдали в «Атлетико», а Гонсало Игуаин пока совсем слаб. В прошлом матче (кубковом) он испугался пробить пенальти, в этом – просто показал нулевой КПД на своей позиции.

twit text — Бомбардир (@bombardir_ru) 31 января 2019 г.

Но главная история этого поражения – поведение Маурицио Сарри. Тренер и до этого много нервничал, выдавал жесткие цитаты по отношению к своим игрокам и заметно переживал из-за неудач в Англии. Но в этот раз он пошел дальше. После игры Сарри почти на час заперся в раздевалке вместе с игроками (даже без подчиненных из тренерского штаба) и что-то с ними обсуждал. Потом вышел на пресс-конференцию и выдал еще пару откровенных заявлений. Например такое: «Возможно, я не могу достаточно мотивировать их». Или такая: «Пока мы не освоили даже основные моменты моей игры».

Кажется, Сарри сейчас очень плохо контролирует ситуацию.

Тексты про кризис «Челси»:

«Челси» и «Бавария» ругаются из-за 18-летнего парня

Азар, уходи в «Реал»

Игуаин провалился в «Милане», и клуб потратил кучу денег на его замену

У «Ромы» опять 1:7

«Опять» – потому что так было в 2014-м в ЛЧ от «Баварии» и в 2007-м в ЛЧ от «Манчестер Юнайтед». Но вообще это происходит уже шестой раз в истории клуба. И первый – в рамках Кубка Италии.

Вместо длинной аналитики лучшее сейчас – фото эмоций:

Пик агонии «Ромы» – в эпизоде на 72-й минуте. Эдин Джеко о чем-то спорил с судьей Джанлукой Маньяниелло, не выдержал и плюнул ему в лицо. Это удаление. Самое удивительное, что Джеко вышел в эту игру только в перерыве и таким образом провел на поле всего 27 минут. Через две минуты после меньшинства «Рома» пропустила еще один. Потом – еще два.

twit text — Saamiu (@SaamiuGooner) 30 января 2019 г.

Эмоциональнее всех на результат отреагировал спортивный директор Рамон Мончи: «Наверное, это самый трудный и болезненный момент в моей карьере. Я никогда не видел такого поражения. Это день, когда мы можем только извиниться перед всеми болельщиками «Ромы». Простите-простите-простите».

Главный тренер Эусебио Ди Франческо сказал, что не уйдет и причин для увольнения нет. Но тут все не так просто. За три дня до этого «Рома» упустила победу 3:0, позволив «Аталанте» (опять они!) отыграться до 3:3. В целом сезон римлян идет так себе: в чемпионате только пятые, группу ЛЧ прошли со скрипом, в составе постоянные перестановки. Вероятно, карьера Ди Франческо решится в матчах 1/8 ЛЧ с «Порту».

Еще по теме: главный герой уничтожения «Ромы» – 21-летний Федерико Кьеза. Он сделал хет-трик, а в четырех последних матчах забил 7 голов. После матча он реагировал застенчиво: «Я даже не мог представить, что такой вечер вообще случится».

Что еще было

«Барселона» почти так же вынесла «Севилью» из Кубка – просто в Испании к такому привыкли. Коутиньо забил два (впервые с мая), Альба отдал 12-ю голевую в сезоне (его личный рекорд), Месси забил 50-й гол в Кубке Испании (за 70 матчей), а сама «Барса» вышла в полуфинал турнира в девятый раз подряд (это рекорд страны).

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«Ливерпуль» сыграл 1:1 с «Лестером». Клопп сказал, что (кроме, конечно, судьи) виноват снег. Наверное, он прав – осадков выпало многовато для техничного футбола: поле скользило и плюхало. Но Мане забил даже тут.

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Матч «Нант» – «Сент-Этьен» остановили на 9-й минуте, чтобы провести акцию посвящения Эмилиано Сале. Весь стадион и обе команды аплодировали и поднимали футболки с номером 9.