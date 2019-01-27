Квальяреллу шантажировали и уничтожали, а теперь он забивает больше Роналду

Тяжелая судьба форварда, который все преодолел.

Через несколько минут после матча «Сампдория» – «Удинезе» (4:0) журналисты терзали Квальяреллу вопросами. Все они заодно поздравляли его с легендарным достижением. В 94-м Габриэль Батистута забил в 11 матчах Серии А подряд, теперь этот же результат покорился и Квальярелле.

«Я тоже потерял дар речи, поверьте! Это моя жизнь. Мне исполнится 36 лет через несколько дней, поэтому я очень горжусь этим. Все произошедшее ранее, все эти жертвы привели к результату – я никогда не думал, что подобное может случиться» – расчувствовался Фабио перед микрофоном журналиста Football Italia.

Он знал, о чем говорит. Чтобы играть на высоком уровне, Квальярелла действительно прошел через многое.

Смерть друга

Квальярелла вернулся в «Сампдорию» 1 июля 2016-го. Спустя полтора месяца команду пополнил бельгийский полузащитник Деннис Прат. На тот момент десятый номер был свободен. Но перед тем как забрать его, Прат спросил у Квальяреллы, не хочет ли он присвоить «десятку» себе. Позже Прат в интервью La Gazzetta dello Sport вспоминал: «Фабио – удивительный человек. Когда я предложил ему в знак уважение взять мою «десятку», он лишь улыбнулся и сказал что-то вроде: «Спасибо, дружище, но это теперь твой номер». Я удивился этому ответу. Но только спустя пару месяцев узнал историю Квальяреллы, и мне стало стыдно».

Фабио родился в пригороде Неаполя, в городе, где каждый второй мальчишка был косвенно связан с преступной деятельностью. Квальярелле повезло: он не попал в плохую компанию и все детство общался с парнем по имени Никколо Галли. Вместе они гоняли мяч на улицах Неаполя и поступили в академию «Торино».

Судьба разделила их. Квальярелла поездил по арендам по итальянским командам, Галли же уехал в «Арсенал». Арсен Венгер и весь тренерский штаб команды очень хорошо отзывались о нем, но жизнь Галли трагически прервалась в дорожно-транспортном проишествии.

Квальярелла всю карьеру играет под номером «27» – в память о погибшем друге детства.

Ужасный период в родном клубе

Квальярелла с самого начала выступлений в большом футболе говорил о мечтах сыграть за «Наполи». В 2009-м Аурелио Де Лаурентис исполнил его желания. На тот момент Фабио принадлежал «Удинезе», но функционер расщедрился на 18 миллионов евро, чтобы закрыть сделку по нападающему. «Дружище, я надеюсь, наше сотрудничество будет приносить плоды еще много лет», – говорил Де Лаурентис, пожимая руку Квальярелле на его же презентации. Как же он ошибался.

Карьеру Фабио в «Наполи» разрушил один случай. Однажды его взломали в мессенджере, и нападающий попросил знакомого полицейского Рафаэле Пикколо восстановить аккаунт. Пикколо взамен на это попросил скромное вознаграждение: футболку с автографом и вымпел «Наполи». Над задачей Пикколо работал несколько дней, подробно описывая все свои действия Фабио. А дальше зачем-то сделал из его жизни настоящий ад.

Пикколо отсылал сообщения руководителям бывших команд Квальяреллы, Аурелио Де Лаурентису, делал коллажи, какие-то дурацкие фото и обвинял его в разгульном образе жизни. Квальярелла требовал встречи с Пикколо, но полицейский упорно отказывал ему в ней. Терпение нападающего кончилось после того, как Пикколо начал угрожать его родителям расправой.

Квальярелла засудил полицейского, добившись для него около пяти лет тюрьмы. Восстановить свою репутацию Фабио так и не смог. В 2014-м Football Italia писала: «Вильярреал» пару месяцев мечтал о трансфере итальянского страйкера, но, изучив этот случай из его жизни, полностью отказался от такой идеи.

Его ненавидят болельщики любимой команды

После случая с Пикколо Квальярелла начал поиски новой команды. Внезапно на него вышел «Юве», который оформил трансфер буквально за пару дней. И тут-то Квальярелла понял, что допустил огромную ошибку.

«Мне звонила мама и плакала: за пару минут до этого она вскрыла письмо и увидела фотографию с гробом, на котором написано мое имя. Моему отцу однажды повыбивали все стекла на автомобиле. Я не знаю, можно ли этих уродов назвать болельщиками, но с людьми они никакого отношения точно не имеют», – сокрушался Фабио. Этим выступлением он нарвался еще больше.

Впервые, когда Квальярелла приехал на «Сан-Паоло» в качестве игрока «Юве», болельщики «Наполи» гудели после каждого его касания. После игры они забрасывали нападающего туалетной бумагой. «Я могу их понять. «Наполи» и «Юве» – давние соперники. Но нужно же хоть чуть-чуть уважать друг друга», – говорил форвард.

Примирение с болельщиками «Наполи» наступило только в 2015 году, когда в гости к ним Квальярелла приехал уже в качестве игрока «Торино». Болельщики вывесили баннер «Теперь о том, что ты дерьмо знают не только в Неаполе, но и в Турине», но после матча Квальярелла подошел к фанатской трибуне и о чем-то общался с болельщиками на протяжении получаса.

«Сампдория» вывела его на новый уровень

В начале 2016-го, когда Квальярелле было 33, он признался, что задумывается о завершении карьеры. Кто бы мог подумать, что через три года он все еще будет играть важную роль в команде.

«Сампдория» оказалась идеальным местом для Квальяреллы. Марко Джампаоло любит нападающих таранного типа, способных организовать момент как для себя, так и для партнеров. Под это определение хорошо подходит Фабио Квальярелла. В этом сезоне Квальярелла забил 16 голов и лидирует среди в соревновании бомбардиров Серии А. У Роналду и Сапаты на два мяча меньше.

В Генуе он сначала забил голы в девяти матчах чемпионата подряд – такого в Серии А не было с 2005 года. Потом Фабио повторил тот самый рекорд Батистуты, а всего на счету Квальяреллы 162 мяча. Но год назад он признался: забитые мячи – это не главное. «Знаете, я больше всего люблю моменты, когда ты бежишь к трибуне после забитого гола, и болельщики поют твое имя. Вот ради этого стоит забивать голы. Это – одно из самых лучших ощущений в моей жизни», – рассказывал Квальярелла.

31 января ему исполнится 36 лет. Подписав контракт с «Сампдорией» до лета 2020 года, Квальярелла как бы предупредил соперников: возраст для него – не помеха.

Актуальные материалы:

Игуаин провалился в «Милане», и клуб потратил кучу денег на его замену

Вратарь «Кьево» – чума. Ему почти 40, он обламывает Роналду и приезжает на тренировки раньше всех