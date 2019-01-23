Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вратарь «Кьево» – чума. Ему почти 40, он обламывает Роналду и приезжает на тренировки раньше всех


    4.5
    Голосов: 13
    23.01.2019 11:30
    Легенда, которую вы не замечаете.

    Вот уже три сезона подряд «Кьево» шагает рядом с зоной вылета и никак не продвигается выше. В сезоне-2016/17 клуб спас тотальный кризис «Пескары», «Палермо» и «Эмполи», которые сильно отстали от спасительных строчек. Год назад «Кьево» почти упал в болото, но чудом оторвался от зоны вылета на спасительные шесть очков.

    В этом сезоне дела «Кьево» идут значительно хуже. В 20 матчах команда набрала всего 8 очков. Пока она главный кандидат на вылет из Серии А. Но даже в такой ситуации у «Кьево» есть пара моментов для гордости. Первый – капитан Серджо Пеллисье. 39-летний нападающий обожает свой клуб. С 2000 года Пеллисье выступает за «Кьево», и за 19 лет у него ни разу не возникла мысль уйти оттуда. «В разное время предложения по мне присылали «Милан», «Лацио», «Юве». Но я не хочу. Я – Тотти из «Кьево». Я горжусь этим статусом», – говорит Пеллисье.

    Второй герой – Стефано Соррентино. Вратарь, несмотря на очевидный командный провал, тащит «Кьево», отбивает удары Роналду, а в марте отпразднует 40-летие.

    Матчи с «Ювентусом» – его главные моменты в этом сезоне

    «Кьево» в этом сезоне Серии А играл с «Юве» дважды, и оба раза проиграл (2:3, 0:3). Тем не менее, эти матчи особенно запомнились Соррентино.

    Первая встреча стала дебютной для Криштиану в Серии А. Но в этом матче в плане забитых голов его сильно обломал Соррентино. У КриРо было два ярких момента, но в обоих вратарь распластался в классных сейвах и не пропустил. Второе спасение получилось особенно красивым.

    Видео взято с официального канала Серии А на YouTube

    Еще в этом матче Соррентино получил травму головы и сломал нос. Все это – в столкновении с Роналду (в это время Дибала забил гол).

    Во второй встрече «Кьево» опять уступил. Криштиану снова не забил, хотя у него была шикарная возможность. Он не реализовал пенальти – опять Соррентино сыграл шикарно. До этого момента Роналду не ошибался с пенальти больше полугода.

    Соррентино равняется на Буффона и соблюдает строгую диету

    В недавнем интервью La Gazzetta dello Sport Стефано признался: «Когда я вижу, что Буффон, мой ровесник, играет за «ПСЖ», мысли о завершении карьеры в ближайшее время пропадают. Хочется играть еще пару сезонов. Позиция мне позволяет».

    В «Кьево» отмечают: Соррентино в идеальной форме. Он не курит, соблюдает режим, каждый день раньше всех приезжает на тренировки. Тренер вратарей Лоренцо Скуицци говорит: «Стеф работает, как будто ему 20 лет: с тем же рвением и энтузиазмом. Недавно он попросил меня подыскать ему персонального тренера по физподготовке. Теперь в свободное время от командных тренировок они крутят педали в спортзале, работают над растяжкой и следят за общим состоянием тела Стефа».

    Главный секрет Соррентино – позитивный настрой

    Семь лет назад, перед самым 33-летием, в интервью Goal Соррентино признался: «Я никогда не выходил на поле, будучи рассерженным. У меня всегда позитивный настрой. Я люблю свое дело, так почему я должен агрессивно относиться к игре, к моим коллегам. Кроме того, все эмоции я оставляю на поле. Считаю, ни к чему их перетаскивать в обычную жизнь».

    Главное подтверждение слов Соррентино – тот самый эпизод с травмой в первом матче против «Юве». Еще в больнице он сказал, что не обижается на Роналду и понимает: травмы – важная часть футбола. Кроме того, в тот момент, когда Стефано лежал на поле и корчился от боли, Дибала праздновал забитый мяч. Позже нападающий извинился и объяснил празднование гола тем, что не заметил лежащего на газоне соперника. Соррентино, когда его спросили об этом, сказал: «Пфф, он просто не заметил меня и побежал праздновать. Я не обижаюсь. Никаких проблем».

    А еще посмотрите, какие у него есть крутые перчатки. С тигром!

    Еще несколько фактов о Стефано Соррентино:

    • Он входит в десятку лучших голкиперов Серии А в FIFA 19. Стефано с общим рейтингом 80 занимает 8 место, обгоняя Томаса Стракошу и Антонио Миранте.
    • В прошлом сезоне он отразил 3 (из 5) пенальти и вошел в топ-3 голкиперов чемпионата Италии по этому показателю: у Вивиано было 5 таких сейвов, у Сиригу – 4.
    • С момента возвращения в «Кьево» (с июля 2016-го) Соррентино совершил 371 сейв – лучший показатель среди всех голкиперов Серии А за это время.
    • Прошлым летом в Мадриде он участвовал в турнире по трехстороннему футболу.
    • В 2013 году «Палермо» очень хотел видеть Соррентино в своем составе, но у клуба было недостаточно денег, чтобы выплатить полную стоимость голкипера (тогда ему мешали правила ФФП). Тогда «Палермо» пошел на хитрость: попросил «Кьево» разбить 3 миллиона евро на два транша: два и один миллион евро. Первую часть «Палермо» выплатил самостоятельно. Миллион же клуб перевел на счет Стефано через компании руководителей «Палермо», и вратарь как бы отдал «Кьево» эту сумму из личных средств. Во всех финансовых отчетах сумма сделка составляет 2 миллиона евро, «Палермо» не нарушил правила и не подвергся санкциям от УЕФА. Небольшой косплей на переход Неймара в «ПСЖ».

    28 марта Соррентино исполнится 40 лет. Через три дня у «Кьево» домашний матч. Вы знаете, кто будет в воротах.

    Материалы по теме:

    В Италии новый бомбардир, которого вы не знаете. Класс!

    Роналду побил очередной рекорд, но Квальярелла все равно интереснее

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Твиттер Стефано Соррентино
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 13
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 22 января 2019, 19:29

      ну красавчик.. что сказать.. здоровья..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 22 января 2019, 18:49

      ну еще пару лет и Балотту переплюнет!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 января 2019, 18:46

      Мировой мужик, как кажется. Молодец, так держать. Мало сейчас настоящих идейных спортсменов, преданных своему делу. Чего только стоит фраза "он не курит", т.е. сейчас, проще говоря, многие футболисты этим грешат. Профессионалы, называется.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11