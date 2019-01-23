Вратарь «Кьево» – чума. Ему почти 40, он обламывает Роналду и приезжает на тренировки раньше всех

Легенда, которую вы не замечаете.

Вот уже три сезона подряд «Кьево» шагает рядом с зоной вылета и никак не продвигается выше. В сезоне-2016/17 клуб спас тотальный кризис «Пескары», «Палермо» и «Эмполи», которые сильно отстали от спасительных строчек. Год назад «Кьево» почти упал в болото, но чудом оторвался от зоны вылета на спасительные шесть очков.

В этом сезоне дела «Кьево» идут значительно хуже. В 20 матчах команда набрала всего 8 очков. Пока она главный кандидат на вылет из Серии А. Но даже в такой ситуации у «Кьево» есть пара моментов для гордости. Первый – капитан Серджо Пеллисье. 39-летний нападающий обожает свой клуб. С 2000 года Пеллисье выступает за «Кьево», и за 19 лет у него ни разу не возникла мысль уйти оттуда. «В разное время предложения по мне присылали «Милан», «Лацио», «Юве». Но я не хочу. Я – Тотти из «Кьево». Я горжусь этим статусом», – говорит Пеллисье.

Второй герой – Стефано Соррентино. Вратарь, несмотря на очевидный командный провал, тащит «Кьево», отбивает удары Роналду, а в марте отпразднует 40-летие.

Матчи с «Ювентусом» – его главные моменты в этом сезоне

«Кьево» в этом сезоне Серии А играл с «Юве» дважды, и оба раза проиграл (2:3, 0:3). Тем не менее, эти матчи особенно запомнились Соррентино.

Первая встреча стала дебютной для Криштиану в Серии А. Но в этом матче в плане забитых голов его сильно обломал Соррентино. У КриРо было два ярких момента, но в обоих вратарь распластался в классных сейвах и не пропустил. Второе спасение получилось особенно красивым.

Видео взято с официального канала Серии А на YouTube

Еще в этом матче Соррентино получил травму головы и сломал нос. Все это – в столкновении с Роналду (в это время Дибала забил гол).

Во второй встрече «Кьево» опять уступил. Криштиану снова не забил, хотя у него была шикарная возможность. Он не реализовал пенальти – опять Соррентино сыграл шикарно. До этого момента Роналду не ошибался с пенальти больше полугода.

Соррентино равняется на Буффона и соблюдает строгую диету

В недавнем интервью La Gazzetta dello Sport Стефано признался: «Когда я вижу, что Буффон, мой ровесник, играет за «ПСЖ», мысли о завершении карьеры в ближайшее время пропадают. Хочется играть еще пару сезонов. Позиция мне позволяет».

В «Кьево» отмечают: Соррентино в идеальной форме. Он не курит, соблюдает режим, каждый день раньше всех приезжает на тренировки. Тренер вратарей Лоренцо Скуицци говорит: «Стеф работает, как будто ему 20 лет: с тем же рвением и энтузиазмом. Недавно он попросил меня подыскать ему персонального тренера по физподготовке. Теперь в свободное время от командных тренировок они крутят педали в спортзале, работают над растяжкой и следят за общим состоянием тела Стефа».

Главный секрет Соррентино – позитивный настрой

Семь лет назад, перед самым 33-летием, в интервью Goal Соррентино признался: «Я никогда не выходил на поле, будучи рассерженным. У меня всегда позитивный настрой. Я люблю свое дело, так почему я должен агрессивно относиться к игре, к моим коллегам. Кроме того, все эмоции я оставляю на поле. Считаю, ни к чему их перетаскивать в обычную жизнь».

Главное подтверждение слов Соррентино – тот самый эпизод с травмой в первом матче против «Юве». Еще в больнице он сказал, что не обижается на Роналду и понимает: травмы – важная часть футбола. Кроме того, в тот момент, когда Стефано лежал на поле и корчился от боли, Дибала праздновал забитый мяч. Позже нападающий извинился и объяснил празднование гола тем, что не заметил лежащего на газоне соперника. Соррентино, когда его спросили об этом, сказал: «Пфф, он просто не заметил меня и побежал праздновать. Я не обижаюсь. Никаких проблем».

А еще посмотрите, какие у него есть крутые перчатки. С тигром!

Еще несколько фактов о Стефано Соррентино:

Он входит в десятку лучших голкиперов Серии А в FIFA 19. Стефано с общим рейтингом 80 занимает 8 место, обгоняя Томаса Стракошу и Антонио Миранте.

В прошлом сезоне он отразил 3 (из 5) пенальти и вошел в топ-3 голкиперов чемпионата Италии по этому показателю: у Вивиано было 5 таких сейвов, у Сиригу – 4.

С момента возвращения в «Кьево» (с июля 2016-го) Соррентино совершил 371 сейв – лучший показатель среди всех голкиперов Серии А за это время.

Прошлым летом в Мадриде он участвовал в турнире по трехстороннему футболу.

В 2013 году «Палермо» очень хотел видеть Соррентино в своем составе, но у клуба было недостаточно денег, чтобы выплатить полную стоимость голкипера (тогда ему мешали правила ФФП). Тогда «Палермо» пошел на хитрость: попросил «Кьево» разбить 3 миллиона евро на два транша: два и один миллион евро. Первую часть «Палермо» выплатил самостоятельно. Миллион же клуб перевел на счет Стефано через компании руководителей «Палермо», и вратарь как бы отдал «Кьево» эту сумму из личных средств. Во всех финансовых отчетах сумма сделка составляет 2 миллиона евро, «Палермо» не нарушил правила и не подвергся санкциям от УЕФА. Небольшой косплей на переход Неймара в «ПСЖ».

28 марта Соррентино исполнится 40 лет. Через три дня у «Кьево» домашний матч. Вы знаете, кто будет в воротах.

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