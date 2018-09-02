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    Манчини вызвал в сборную Италии хавбека «Ромы» Дзаниоло. Игрок не провел ни одного матча в Серии А

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини вчера объявил состав на матчи Лиги наций с Польшей и Португалией.

    Специалист вызвал на предстоящие игры полузащитника «Ромы» Николо Дзаниоло. Примечательно это тем, что 19-летний футболист еще не провел ни одного матча в Серии А в своей карьере. Летом этого года он перешел в римский клуб из молодежной команды «Интера» в рамках сделки по хавбеку Радже Наингголану.

    Таким образом, Дзаниоло стал четвертым футболистом в истории, который вызван в национальную команду до своего дебюта в чемпионате Италии. Ране подобной чести удостаивались Раффаэле Костантино (1929 год), Массимо Маккароне (2002 год) и Марко Верратти (2012 год).

    Источник: Football Italia

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    02.09.2018 17:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 3 сентября 2018, 09:26

      Манчини чудит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 22:12

      Скорей всего родственные связи.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 2 сентября 2018, 19:32

      любовники что ли)

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