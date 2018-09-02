Манчини вызвал в сборную Италии хавбека «Ромы» Дзаниоло. Игрок не провел ни одного матча в Серии А

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини вчера объявил состав на матчи Лиги наций с Польшей и Португалией.

Специалист вызвал на предстоящие игры полузащитника «Ромы» Николо Дзаниоло. Примечательно это тем, что 19-летний футболист еще не провел ни одного матча в Серии А в своей карьере. Летом этого года он перешел в римский клуб из молодежной команды «Интера» в рамках сделки по хавбеку Радже Наингголану.

Таким образом, Дзаниоло стал четвертым футболистом в истории, который вызван в национальную команду до своего дебюта в чемпионате Италии. Ране подобной чести удостаивались Раффаэле Костантино (1929 год), Массимо Маккароне (2002 год) и Марко Верратти (2012 год).