«Я влюблен в тактику». Новый тренер «Ромы» помешан на контроле мяча и высоком темпе

В Риме ему будет тяжело.

Последний сезон «Ромы» – полнейший провал. Команда рано вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «Порту», уволила главного тренера Ди Франческо и спортивного директора Мончи. Весной исправлять ситуацию приехал Клаудио Раньери, но и у него ничего не получилось – команда финишировала только на шестом месте и не попала в ЛЧ.

После завершения сезона клуб начал поиски нового тренера. Первым кандидатом был Антонио Конте, но «Рома» не потянула зарплату итальянца (12 миллионов евро в год). Вторым выбором был Джан Пьеро Гасперини, но он не захотел уходить из «Аталанты». Тогда остались запасные и более скромные кандидаты: Синиша Михайлович, Роберто Де Дзерби и Пауло Фонсека. «Рома» выбрала португальца из донецкого «Шахтера».

twit text — AS Roma English (@ASRomaEN) June 11, 2019

Что это за тренер?

Фонсека – идейный специалист, повернутый на тактике и мелочах. «Я влюблен в футбол, особенно в тактику», – фраза, которая лучше всего характеризует португальца. Его стиль проявился в самом начале тренерской карьеры. Ещe работая в скромном «Пасуш де Феррейре», он говорил: «Я хочу, чтобы моя команда доминировала и владела мячом. Это главное, чему я учу своих футболистов».

На первой пресс-конференции в «Порту» Фонсека сказал: «Я предпочитаю сбалансированный футбол, основанный на контроле мяча. Хочу, чтобы моя команда доминировала и играла в высоком темпе».

Приходя в «Шахтер», казалось, что Фонсеке нечего менять – команда при Мирче Луческу и так играла на максимуме. Но Паулу сильно тактически изменил «Шахтер». Он сделал большой акцент на владении и позиционных атаках. Отказался от длинных передач – только короткие и быстрые комбинации.

Заставил линию обороны играть намного выше. Крайние защитники превратились в крайних нападающих, а вингеры стали часто смещаться в центр. И отказался от персональной опеки. Команда стала защищаться, ориентируясь на зоны. И сильно прибавила в интенсивности прессинга.

За три года в Донецке Паулу выиграл три чемпионата, три кубка и суперкубкок Украины. «Шахтер» стал дерзким и в еврокубках. Практически перед каждым матчем Лиги чемпионов Фонсека говорил, что не будет отказываться от своего стиля, кто бы ему не противостоял. «Шахтер» играл смело и по-своему даже против «Наполи» Сарри и «Сити» Гвардиолы.

Гвардиола рассыпался в комплиментах португальскому тренеру: «Шахтер» – одна из лучших команд, против которых я когда-либо играл. Они прекрасно контролируют мяч, играют в короткий пас, у них уникальное построение позиционных атак. Это команда-машина. Они отлично организованы в обороне и держат отличную командную скорость впереди».

Пеп хвалил Фонсеку и через год, когда их команды снова встретились на групповом этапе: «Португальский тактик заслуживает большего. Он должен перейти в топ-лигу. Там он докажет своe качество. У него очень быстрая команда, которая отлично начинает атаки и контролирует мяч. Их стилю очень трудно противостоять».

В Риме будет сложно

Назначение Фонсеки в «Рому» напоминает его приход в «Порту» шесть лет назад. Тогда Паулу должен был построить новую команду после продажи лидеров (главные потери: Хамес Родригес и Жоао Моутинью), а в клубе от Фонсеки ждали быстрый результат.

Идеям Паулу нужно было время, но руководство оставило его без лидеров, фанаты критиковали уже в первые месяцы и немедленно требовали результат. Фонсеку уволили, даже не дав доработать сезон. Сам Паулу после увольнения говорил, что для него самым сложным было справиться с раздутым эго личностей в клубе.

«Рома» тоже клуб с завышенными амбициями. И руководство, и болельщики не хотят ждать – им нужны мгновенные результаты. Яркий и недавний пример – Ди Франческо, который вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов, а уже на следующий год стал был сильно раскритикован и уволен. Римский клуб в принципе часто меняет тренеров и не дает им много времени. Фонсека – 14-й тренер «Ромы» за последние 15 лет.

Плюс команде требуется перестройка. Из клуба уже ушeл Де Росси. Скорее всего, команду покинет лучший бомбардир Эдин Джеко. Есть вероятность ухода Маноласа и Эль-Шаарави. Коларов тоже думает над будущим. Под большим вопросом пребывание игроков, которых привeз ушедший Мончи (Пасторе, Маркано, Нзонзи).

Переезд Фонсеки в топ-чемпионат логичен и понятен. Он уже давно говорил, что готов тренировать сильный европейский клуб. На Украине у него не было конкурентов – «Динамо» сильно сдал в последние годы, «Металлист» и «Днепр» обанкротились. Португалец и сам говорил, что ему скучно на Украние: «80% игры мы находимся на половине поля соперника. Мы чувствуем недостаток конкуренции, который есть в чемпионате. А низкий темп плохо сказывается на Лиге чемпионов».

Очевидно, переезд в Рим – большой шаг в тренерской карьере Фонсеки. Но, учитывая ситуацию в клубе и его привычки, для португальца все может закончиться печально и быстро. Если Фонсека не даст результата в первом сезоне – «Рома» пережует и выплюнет его.

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