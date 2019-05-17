В «Ювентусе» заврались. Понятно, почему ушeл Аллегри

Руководство и тренер не нашли компромисса.

«Ювентус» неожиданно объявил, что клуб покидает главный тренер Массимилиано Аллегри. Пока о причинах решения ничего неизвестно: завтра состоится пресс-конференция, на которой Аллегри и президент Аньелли ответят на все вопросы. Скорее всего, они скажут, что решение принято обоюдно. И это похоже на правду. Но со стороны это выглядит очень странно.

twit text — JuventusFC (@juventusfc) May 17, 2019

В клубе утверждали, что Аллегри останется

В апреле Массимилано был твeрдо уверен, что будет тренировать «Юве» в следующем сезоне. Он размышлял о планах на следующий год и о том, как будет перестраиваться команда: «Я поделюсь своими идеями с президентом. Хочу услышать, чего он хочет и чего хочет клуб. Мы всe сделаем правильно. Я решил остаться и провести у руля «Ювентуса» шестой сезон, значит, у меня правильная мотивация. Если бы я не был уверен в некоторых моментах, я бы ушел».

После вылета от «Аякса» Аллегри признал, что этот сезон – самый разочаровывающий в его карьере. Но всe равно настаивал на том, что остаeтся: «Я сказал президенту клуба, что остаюсь. Мы сядем с руководством и подумаем о будущем команды».

Журналисты не унимались и задавали тренеру вопросы об уходе после каждого матча. Аллегри злился, но продолжал уверять, что он никуда не уйдет: «Я уже сказал, что остаюсь, поэтому скажу еще раз: «Я остаюсь в «Ювентусе»! У меня еще год контракта, и я его отработаю».

Директор клуба Павел Недвед ещe в начале мая уверял, что специалист останется: «Аллегри продолжит тренировать «Ювентус», у него действующий контракт, потому он останется с нами. Ничего решать не надо, всe уже решено. Когда настанет подходящий момент, Аллегри встретится с президентом клуба Андреа Аньелли».

Спустя неделю Павел уже не был так уверен: «Мы подождeм встречи тренера и президента. У нас имеется команда высочайшего уровня мастерства как для Италии, так и для Европы. Непросто усилить эту команду. Будущее Аллегри? Посмотрим». Сам Аньелли говорил, что всe зависит от тренера, но, скорее всего, он продолжит работу.

По данным Mediaset, La Stampa и La Repubblica, у Аньелли и Аллегри 8 мая состоялась личная беседа, в ходе которой президент и тренер не пришли к общему мнению. Очевидно, на днях руководство и тренер встречались ещe раз. Видимо, тогда и было принято решение об уходе Аллегри.

О чeм не договорились?

За пять лет в клубе Аллегри пять раз брал чемпионство Серии А, четыре кубка Италии и два суперкубка. С ним команда побеждала в 75,5% матчей (142 победы в 188 играх) – лучший тренерский результат за историю клуба. Единственная непокорeнная вершина – Лига Чемпионов. Хотя Макс дважды выводил «Юве» в финал. Перед этим сезоном клуб купил Роналду, чтобы решить эту проблемы. Но не получилось даже с ним.

twit text — Indy Football (@IndyFootball) May 17, 2019

Приход Роналду, кажется, только разладил систему «Юве» и обстановку внутри. С португальцем в составе Аллегри пришлось строить систему вокруг одного игрока. До этого игроки встраивались в систему тренера. Из-за этого страдали и сами футболисты. Дуглас Коста, Куардадо, Бернандески и Дибала недополучали игровой практики, а когда выходили на поле, были вынуждены подстраиваться под Криша.

Больше всех недоволен был Дибала. После замены в матче с «Пармой» Пауло сразу ушeл в раздевалку. И хотя после Дибала извинился, а Аллегри сказал, что у них нет проблем в отношениях, итальянские СМИ настойчиво писали о конфликте игрока и тренера.

Брат Дибалы рассказывал, что Пауло и ещe несколько игроков собираются покинуть «Юве» летом: «Он не чувствует себя здесь счастливым, многим другим игрокам тоже некомфортно в «Ювентусе». Он будет не единственным, уйдет из клуба летом».

Также по ходу сезона была ситуация с лайком Жоау Канселу под твитом, призывающим уволить Аллегри. Сам Канселу отрицал конфликт и утверждал, что не ставил лайк: «Честно говоря, я услышал об этом только сегодня, но ясно, что это не я. Для меня не было абсолютно никакого смысла делать что-то подобное. Аллегри – один из лучших тренеров в мире, я всегда хорошо говорил о нем и его качествах».

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Слишком много противоречий, вам не кажется? Руководство и тренер обоюдно заявляют, что в следующем сезоне Аллегри останется. Аллегри уходит. Дибала извиняется перед тренером, который говорит, что между ними нет конфликта. Брат футболиста говорит, что конфликт есть. Канселу ставит лайк, а потом говорит, что это не он.

Похоже, ситуация внутри клуба действительно накалилась. Футболисты, руководство и сам Аллегри путались в показаниях, пытались утаить конфликты и не могли найти компромисс. Массимилиано – один из лучших тренеров мира. И «Ювентусу» будет очень сложно его заменить. Но когда руководство и тренер перестают находить общий язык – кому-то пора уходить. Руководство уйти не может – оно всегда главнее и выше. Поэтому уходит тренер.

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