Самое странное чемпионство «Ювентуса»: за пять туров до конца, но по цифрам слабо

Удивительная статистика.

В 33 туре Серии А чемпионская гонка завершилась официально. «Ювентус» обыграл «Фиорентину» и оформила восьмой подряд чемпионский титул.

• Это 35-й титул «Ювентуса», отрыв по чемпионствам теперь громадный – ближайшие преследователи «Милан» и «Интер» только на двоих выиграли 36 (у каждого по 18).

• В прошлом туре, в матче со СПАЛом, «Юве» проиграл, хотя мог обновить рекорд Италии и стать первой командой в истории, оформившей титул за шесть туров до конца. Зато клуб выставил самый молодой состав за 21 год. Его средний возраст – 25 лет и 114 дней. Дебютировали защитник Гоцци и форвард Кастанос.

• «Ювентус» за 33 тура лишь в пяти матчах потерял очки. Интересно, что нашелся клуб, у которого «Юве» за две игры взял лишь одно очко – это «Дженоа» (1:1, 0:2). Еще три потери состоялись в огненных матчах с «Аталантой» (2:2) и «Пармой» (3:3) плюс поражение от СПАЛа 1:2. Но просто вдумайтесь, из 32 матчей не выиграно всего пять. И это в топ-лиге.

• Что интересно, если взять основные статистические показатели, то у представителей «Ювентуса» в Серии А нет лидерства ни в одном из них кроме ударов по воротам – тут с Роналду мало кто может сравниться и в мире (6,1 удара за игру). Например:

Лучший бомбардир – Квальярелла («Сампдория»)

Лучший ассистент – Гомес («Аталанта»)

Лидер по «гол плюс пас» – Квальярелла («Сампдория»)

Лидер по ключевым передачам – Гомес («Аталанта»)

Главный дриблер – Бога («Сассуоло»)

Больше фолов собрано – у Белотти («Торино»)

Лучший по точности передач – Сантос («Сассуоло»)

• Более того, если рассматривать рейтинг WhoScored, который формируется путем сбора самых разных статистических показателей, то в топ-10 футболистов «Ювентуса» трое (Роналду, Манджукич, Канселу), но столько же игроков, например, представлено «Аталантой».

• Любопытно, что и в командной статистике до этого тура «Ювентус» был лучшим только по числу пропущенных голов. Удары, точные передачи, владение мячом, выигранные верховые единоборства, дриблинг, карточки – везде главенствуют другие команды. Впрочем, что толку, если за семь туров до конца отрыв в турнирной таблице составлял 20 очков.

• На момент гола Мойзе Кена забил СПАЛу, он не уходил с поля без гола шесть матчей подряд – дважды забил за сборную Италии, четырежды – за «Юве». Весна у парня вообще задалась крутой – еще же был дубль в игре с «Удинезе».

• Криштиану – лучший, в 27 матчах у него 19+8 по «гол плюс пас». Для Роналду это шестой клубный чемпионский титул в карьере (три в «МЮ», два в «Реале»), а всего 27-й клубный трофей. И 28-й в карьере, учитывая победу на прошлом Евро.

Сезон-2010/11 был последним, когда чемпионом в Италии становился не «Ювентус» – выиграл тогда «Милан». В европейском футболе в том сезоне мадридский «Атлетико» был седьмым в Испании, чемпионат Германии выиграла дортмундская «Боруссия», а чемпионом Франции стал «Лилль», опередивший «ПСЖ» на 16 очков. В Лиге чемпионов лютовала «Барселона» Гвардиолы, а в Лиге Европы был скучный португальский финал. В России именно в том году «Анжи» набрал суперсостав с Роберто Карлосом, Жирковым, Буссуфой и Это’О.