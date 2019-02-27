Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ювентус» идеально зарабатывает на резерве: 132 миллиона за полтора года


    4.2
    Голосов: 11
    27.02.2019 11:50
    Громкая продажа неизвестного вратаря – лишь часть общей политики.

    Мы привыкли ассоциировать «Ювентус» со звездами. Приход Роналду только усилил теорию о том, что с туринцами не сравнится по возможностям ни один итальянский клуб. Еще один важный показатель крутости и доминирования – грамотное распределение ненужных футболистов.

    Свежий пример – продажа в «Сампдорию» 22-летнего вратаря Эмиля Аудеро. Кипер с индонезийскими корнями провел за «Юве» только одну игру, потом ездил в аренду в «Венецию», а этот сезон уже проводит в «Сампдории».

    «Сампдория» выкупила Аудеро за 20 миллионов евро, которые выплатит несколькими траншами за ближайшие четыре года. К заработку можно плюсовать еще миллион за летнюю аренду. Важно, что «Ювентус» даже отказался от опции обратного выкупа, хотя многие топ-клубы продают таланты именно с таким пунктом.

    Аудеро проводит первый полноценный сезон в Серии А. Статистика хорошая, но сумма трансфера явно учитывает его перспективу. Из 25 матчей Аудеро 9 отыграл на ноль, а всего пропустил 32 мяча. Зимой им интересовался «Арсенал», хотя представить такой переход было сложно.

    В «Ювентусе» создают деньги из ничего, а конвейер игроков на продажу работает вообще без перебоев. Есть еще несколько историй о людях, чьи фамилии которых вы вообще могли не слышать. Все это происходило с начала сезона-2017/18. За полтора года «Ювентус» заработал больше, чем многие клубы за десяток лет.

    • Незаметная продажа февраля: «Кальяри» выкупил нападающего Альберто Черри за 9 миллионов евро. Еще миллион «Юве» получил за его аренду. У парня нет матчей в составе «Ювентуса», но к 22 годам получился один результативный сезон в «Перудже» (34 игры, 15 голов). В чемпионате за «Кальяри» он пока не забивал.

    • За год до этого в «Кальяри» уехал воспитанник «Ювентуса» Филиппо Романья за 7,6 миллионов. Романья вырос в академии «Юве», отыграл в арендах в «Новарре» и «Брешии», а теперь основной защитник «Кальяри». Но за взрослый «Ювентус» итальянца так и не заиграли.

    • Яркий пример финансов из воздуха – Маттиа Кальдара. Два успешных сезона в «Аталанте» и грамотный пиар помогли Кальдаре достичь уровня Бонуччи. «Ювентус» и «Милан» просто обменялись игроками на 35 миллионов евро.

    • Не всегда «Ювентус» продает собственных воспитанников. Полузащитника Роландо Мандрагору туринцы нашли в «Дженоа». В январе 2016-го «Ювентус» заплатил за него 8 миллионов евро, а через два года отдал в «Удинезе» за 20. Доход создали через бесконечные аренды, а за «Ювентус» Мандрагора сыграл только раз.

    Неофициальный фарм-клуб «Ювентуса» – «Сассуоло». В эту команду Турин постоянно передает молодых игроков. Лирола, Кассато, Маньяни – эти трое уже уехали и вместе принесли «Ювентусу» 19 миллионов евро.

    • Маленьких трансферов еще больше. Росетти, Маржиотта, Ганц, Бунино, Витале, Донис, Матиелло, Телло – они в сумме дали «Ювентусу» такие же 19 миллионов. Все имеют в биографии строчку о карьере в «Ювентусе», но в основу никогда полноценно не рассматривались.

    Дальше важное для понимания пояснение. Все эти продажи развивались по трем направлениям: выкуп после аренды, выкуп во время обмена, прямой трансфер. «Ювентус» максимально развивает все доходные возможности. Только на молодых игроках, которые вообще не нужны клубу, «Ювентус» заработал 132 миллиона евро.

    И это мы не учитывали сделку по Фавилли. Парень играет в «Дженоа» в аренде за 5 миллионов евро, а в июле 2020-го будет выкуплен за неизвестную сумму. Не попал в список и 26-летний вратарь Леали, на котором заработали 2,5 миллиона. Даже с продажи Кристиана Паскуато, который приезжал в «Крылья Советов», «Ювентус» получил 250 тысяч евро от польской «Легии».

    Недавно все удивлялись монополии «Челси». Англичане распределили по арендам сразу 42 игрока, но на них еще нужно заработать. «Ювентус» делает интереснее и конвертирует все в реальные деньги уже сейчас.

    Данные взяты с портала Transfermarkt.

    Актуальные материалы:

    «Интер» и Икарди ругаются. Его лишили повязки, он отказался лететь на матч

    VAR снова бесит: команде отменили гол и наказали ее пенальти

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Ювентус», ФК «Легия»
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 11
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 1 марта 2019, 01:53

      Интересно, почему в статье несколько раз мелькает сочетание "деньги из воздуха"? Автор реально воспринимает классную работу скаутов - деньгами из воздуха?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 27 февраля 2019, 20:53

      а вообще там хоть 1 выпускник академии играет в ювентусе? ведь нет !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > dinar7777dinar 28 февраля 2019, 10:04

      Великий и ужасный Пинсольо у нас есть! ))) А если серьезно Спинаццола играл бы, коль не травма. Мойзе пока мал, но пара матчей и голы есть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +302

      Vistavas 27 февраля 2019, 17:09

      Молодцы, отбили бабло за КриРо )) Он вам ещё в ЛЧ нормально принесет, как только бабахнет матрасников )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Vistavas 27 февраля 2019, 20:52

      Пфффф ! атлетико уже вышел!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      my21sterio > dinar7777dinar 27 февраля 2019, 23:36

      После того как уйдет твой месси за какой клуб дальше планируешь болеть?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > dinar7777dinar 1 марта 2019, 01:51

      Ответка уже была?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > my21sterio 1 марта 2019, 10:47

      явно не за тухлое динамо ! а так за барсу всегда !! а что спрашиваешь? глоришь за кабинетус с дырялду?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > АИН-27 1 марта 2019, 10:47

      а что даст ответка? кабинетус купит судью в лч?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > dinar7777dinar 2 марта 2019, 02:31

      Ответка даст итоговый результат, не?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +302

      Vistavas > dinar7777dinar 13 марта 2019, 01:14

      Ахахах =) Ну чё? Вышел? В толчок он вышел ))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > dinar7777dinar 13 марта 2019, 08:51

      Что ты теперь скажешь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 27 февраля 2019, 16:08

      А как же Погба? Просто так кучу денег от МЮ получили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 27 февраля 2019, 12:40

      ну копейка рубль бережет.Тут с одного миллион,с другого 2,с третье го 3 и вот накипела сумма в 132 000 00.Грамотно всё Ювентусе,очень грамотно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +387

      Vizual > Вот оно чё Михалыч 27 февраля 2019, 21:27

      Он за полгода отбил свой переход на футболках ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 1 марта 2019, 10:48

      отбив по твоему очку идет уже давно петушара.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 1 марта 2019, 19:11

      а на что ты способна гейский активист ? ГЫ ГЫ? это весь твой словарный запас ! ущербный петушара.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 2 марта 2019, 21:43

      ну так че шлюшка будешь болеть за любой клуб где будет играть твой дырявый кумир? скоро в катар? так ты и за катарский клуб будешь болеть проститутка дешевая?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 27 февраля 2019, 12:40

      учитесь как зарабатывать надо а не за счет лукойлов и газпромов жить

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > giluxa1963 27 февраля 2019, 14:01

      Так проще. Никого продавать не нужно, только покупать )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > WhiteEgon 27 февраля 2019, 15:03

      Да нет Федун как раз притормозил с тратами,,,всё по минимуму ,,,

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +387

      Vizual > slavutiq70 27 февраля 2019, 21:28

      А Газик все газует,ВВП тащит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > giluxa1963 28 февраля 2019, 23:07

      Хорошо. Не будем жить за счёт лукойлов и газпромов .

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11