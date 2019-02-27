«Ювентус» идеально зарабатывает на резерве: 132 миллиона за полтора года

Громкая продажа неизвестного вратаря – лишь часть общей политики.

Мы привыкли ассоциировать «Ювентус» со звездами. Приход Роналду только усилил теорию о том, что с туринцами не сравнится по возможностям ни один итальянский клуб. Еще один важный показатель крутости и доминирования – грамотное распределение ненужных футболистов.

Свежий пример – продажа в «Сампдорию» 22-летнего вратаря Эмиля Аудеро. Кипер с индонезийскими корнями провел за «Юве» только одну игру, потом ездил в аренду в «Венецию», а этот сезон уже проводит в «Сампдории».

«Сампдория» выкупила Аудеро за 20 миллионов евро, которые выплатит несколькими траншами за ближайшие четыре года. К заработку можно плюсовать еще миллион за летнюю аренду. Важно, что «Ювентус» даже отказался от опции обратного выкупа, хотя многие топ-клубы продают таланты именно с таким пунктом.

Аудеро проводит первый полноценный сезон в Серии А. Статистика хорошая, но сумма трансфера явно учитывает его перспективу. Из 25 матчей Аудеро 9 отыграл на ноль, а всего пропустил 32 мяча. Зимой им интересовался «Арсенал», хотя представить такой переход было сложно.

В «Ювентусе» создают деньги из ничего, а конвейер игроков на продажу работает вообще без перебоев. Есть еще несколько историй о людях, чьи фамилии которых вы вообще могли не слышать. Все это происходило с начала сезона-2017/18. За полтора года «Ювентус» заработал больше, чем многие клубы за десяток лет.

• Незаметная продажа февраля: «Кальяри» выкупил нападающего Альберто Черри за 9 миллионов евро. Еще миллион «Юве» получил за его аренду. У парня нет матчей в составе «Ювентуса», но к 22 годам получился один результативный сезон в «Перудже» (34 игры, 15 голов). В чемпионате за «Кальяри» он пока не забивал.

• За год до этого в «Кальяри» уехал воспитанник «Ювентуса» Филиппо Романья за 7,6 миллионов. Романья вырос в академии «Юве», отыграл в арендах в «Новарре» и «Брешии», а теперь основной защитник «Кальяри». Но за взрослый «Ювентус» итальянца так и не заиграли.

• Яркий пример финансов из воздуха – Маттиа Кальдара. Два успешных сезона в «Аталанте» и грамотный пиар помогли Кальдаре достичь уровня Бонуччи. «Ювентус» и «Милан» просто обменялись игроками на 35 миллионов евро.

• Не всегда «Ювентус» продает собственных воспитанников. Полузащитника Роландо Мандрагору туринцы нашли в «Дженоа». В январе 2016-го «Ювентус» заплатил за него 8 миллионов евро, а через два года отдал в «Удинезе» за 20. Доход создали через бесконечные аренды, а за «Ювентус» Мандрагора сыграл только раз.

• Неофициальный фарм-клуб «Ювентуса» – «Сассуоло». В эту команду Турин постоянно передает молодых игроков. Лирола, Кассато, Маньяни – эти трое уже уехали и вместе принесли «Ювентусу» 19 миллионов евро.

• Маленьких трансферов еще больше. Росетти, Маржиотта, Ганц, Бунино, Витале, Донис, Матиелло, Телло – они в сумме дали «Ювентусу» такие же 19 миллионов. Все имеют в биографии строчку о карьере в «Ювентусе», но в основу никогда полноценно не рассматривались.

Дальше важное для понимания пояснение. Все эти продажи развивались по трем направлениям: выкуп после аренды, выкуп во время обмена, прямой трансфер. «Ювентус» максимально развивает все доходные возможности. Только на молодых игроках, которые вообще не нужны клубу, «Ювентус» заработал 132 миллиона евро.

И это мы не учитывали сделку по Фавилли. Парень играет в «Дженоа» в аренде за 5 миллионов евро, а в июле 2020-го будет выкуплен за неизвестную сумму. Не попал в список и 26-летний вратарь Леали, на котором заработали 2,5 миллиона. Даже с продажи Кристиана Паскуато, который приезжал в «Крылья Советов», «Ювентус» получил 250 тысяч евро от польской «Легии».

Недавно все удивлялись монополии «Челси». Англичане распределили по арендам сразу 42 игрока, но на них еще нужно заработать. «Ювентус» делает интереснее и конвертирует все в реальные деньги уже сейчас.

Данные взяты с портала Transfermarkt.

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