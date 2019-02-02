Странности «Челси»: 42 игрока в аренде и бешенство тренера

Такое давление Сарри не потянул.

Виллаш-Боаш не давал результат, Моуринью устраивал клоунаду, Конте ссорился с руководством – примерно раз в несколько лет у «Челси» случается провал, в котором замешан главный тренер. Сейчас все тоже идет не по запланированному сценарию. Перед началом сезона от «Челси» ждали качественного прорыва в игре и по результату, но получился ужас. Сарри запирает игроков в раздевалке и публично критикует их перед журналистами, а его клуб выпадает из первой четверки и не может перебить «Борнмут». Вина самого Маурицио в этих делах тоже есть.

Личная боль Сарри

Маурицио Сарри теряет раздевалку. Он в клубе всего восьмой месяц, но уже настроил против себя игроков. Большой бум случился после матча с «Арсеналом» (0:2). «Я хочу говорить о тактике, но эту группу игроков очень тяжело мотивировать. Это та игра, где одна команда заряжена сильнее другой, и вы не можете говорить о тактике. Их заряд был сильнее нашего на протяжении всей игры», – так Сарри прокомментировал поражение.

За этим последовали странные решения, которые временно принесли результат. Сарри лишил команду дополнительного выходного и собрал команду на базе. Встряска оказалась успешной: «Челси» вышел в финал Кубка Лиги и разгромил в Кубке Англии скромный «Шеффилд Уэнсдей». Зато в чемпионате случилось поражение от «Борнмута» со счетом 0:4 при провальном дебюте Игуаина. С финального свистка начались страшные события для «Челси».

Сначала Сарри 50 минут не выпускал игроков из раздевалки, а потом снова говорил о мотивации на пресс-конференции. Теперь тренер делал акцент на себе, но цепная реакция уже запустилась. Сарри не поехал на клубном автобусе, а в Италии сразу написали о сомнительных чувствах игроков по поводу его тренировок. Якобы футболисты «Челси» устали от занятий в день матчей и просили Маурицио о послаблении, но тот не пошел им на уступки.

The Times утверждает, что руководство «Челси» недовольно публичными высказываниями Сарри в адрес игроков. Coriere dello Sport вообще отправляет Маурицио на замену Ди Франческо в «Роме». Два поражения подряд принесли «Челси» столько ужаса, что дальнейшие перспективы Сарри в Англии уже не тянут на что-то хорошее. Важное дополнение: по результату все еще можно исправить, а вот перспектив в игре не видно вообще. Обычный парень из «Борнмута» перекрыл Жоржиньо и вся игра «Челси» разрушилась. Второго плана у Маурицио Сарри просто нет.

Новая роль Азара

Сарри делает из Азара подобие Мертенса в «Наполи» предыдущего сезона. Прямо сейчас Эден забил уже десять голов и удерживает первое место в клубном списке бомбардиров, но за этим скрываются проблемы. Например, Сарри не понимает, что ждать от Азара летом. Бельгиец давно собирается в «Реал», а Маурицио нужны верные футболисты для построения системы.

«Я думаю, что он меняется. Он привык играть индивидуально. Теперь он должен играть по-другому. Ему нелегко, потому что он привык играть иначе. Но я вижу, что сейчас он готов играть по-другому. Конечно, ему нужно улучшиться. Это нормально. Он фантастический с технической точки зрения игрок, но я думаю, что он может делать больше в тактическом плане», – рассказал Сарри. Перед этим он назвал Азара одним из лучших в мире, но не лидером.

Азар уже абстрактно высказался о вещах, которые могут заставить его остаться в «Челси». Пока же все пишут, что Эден согласовал контракт с «Реалом» и летом все-таки уедет в Испанию. Мы уже писали о плюсах этого решения, а поведение Сарри сохранению лидера точно не способствует. Летом казалось, что он остался в Англии только из-за смены тренера, но плюсов во всем этом так и не нашел.

42 игрока, 250 миллионов

Удивляют и трансферные решения «Челси». Во время этого сезона из клуба ушли в аренду 42 футболиста на общую стоимость в 250 миллионов фунтов. Самое интересное, что из этого списка в основной состав будет рассматриваться только Кристиан Пулишич. Просто его купили зимой и оставили в «Боруссии» еще на полгода.

Остальные аренды бессмысленны и направлены на будущую продажу игроков. Только зимой «Челси» поменял команды для Мораты и Батшуайи – оба теоретически могли выходить в основе, но не потянули. Кстати, такого количества игроков в аренде у «Челси» не было никогда в истории. В идеальном мире можно их всех продать и купить только на заработанные деньги еще пару Азаров.

twit text — Squawka Football (@Squawka) 31 января 2019 г.

Скандал с молодежью

Помните, как мы рассказывали историю Хадсона-Одои? Его так и не отпустили в «Баварию», но этот случай стал главным показателем всех проблем «Челси». Маурицио Сарри ненавидит ротацию состава, а из-за 18-летнего таланта ему пришлось поменять свое отношение и пересмотреть работу. Теперь Хадсон-Одои должен остаться в команде, чтобы не испортить репутацию «Челси». Ему не помогают уйти даже трансферные запросы и стандартное желание играть в другом клубе.

О том, что «Челси» сохранит игрока минимум до лета, публично объявил Сарри. Но это точно не было его единоличным решением. Позиция самого Сарри сейчас такая, что еще через пару поражений нового человека будут искать уж на его место.

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