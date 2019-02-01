Сарри: «Азар привык играть индивидуально, ему нужно меняться»

Мне уже становится жалко Азара со всей этой критикой Сарри, хоть он и пытается смягчить свои замечания.
Лучше бы он строил команду вокруг Азара и использовал его достоинства, а не пытался его изменить и построить под команду.
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался об игре полузащитника команды Эдена Азара.
«Я думаю, что он меняется. Он привык играть индивидуально. Теперь он должен играть по-другому. Ему нелегко, потому что он привык играть иначе. Но я вижу, что сейчас он готов играть по-другому.
Конечно, ему нужно улучшиться. Это нормально. Он фантастический с технической точки зрения игрок, но я думаю, что он может делать больше в тактическом плане», – цитирует итальянского специалиста goal.com.
- В этом сезоне Азар забил 13 мячей и сделал десять результативных передач в 30 играх за «Челси».