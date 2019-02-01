Сарри: «Азар привык играть индивидуально, ему нужно меняться»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался об игре полузащитника команды Эдена Азара.

«Я думаю, что он меняется. Он привык играть индивидуально. Теперь он должен играть по-другому. Ему нелегко, потому что он привык играть иначе. Но я вижу, что сейчас он готов играть по-другому.

Конечно, ему нужно улучшиться. Это нормально. Он фантастический с технической точки зрения игрок, но я думаю, что он может делать больше в тактическом плане», – цитирует итальянского специалиста goal.com.