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    Сарри: «Азар привык играть индивидуально, ему нужно меняться»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался об игре полузащитника команды Эдена Азара.

    «Я думаю, что он меняется. Он привык играть индивидуально. Теперь он должен играть по-другому. Ему нелегко, потому что он привык играть иначе. Но я вижу, что сейчас он готов играть по-другому.

    Конечно, ему нужно улучшиться. Это нормально. Он фантастический с технической точки зрения игрок, но я думаю, что он может делать больше в тактическом плане», – цитирует итальянского специалиста goal.com.

    • В этом сезоне Азар забил 13 мячей и сделал десять результативных передач в 30 играх за «Челси».

    Источник: Goal.com

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    01.02.2019 20:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +393

      jengais 1 февраля 2019, 20:52

      Мне уже становится жалко Азара со всей этой критикой Сарри, хоть он и пытается смягчить свои замечания.
      Лучше бы он строил команду вокруг Азара и использовал его достоинства, а не пытался его изменить и построить под команду.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 1 февраля 2019, 20:26

      Может ему клуб лучше поменять..

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