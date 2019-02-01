Руководство «Челси» недовольно критикой Сарри в адрес игроков

Руководство «Челси» обеспокоено критикой главного тренера команды Маурицио Сарри в адрес игроков, сообщает The Times.

По информации издания, в клубе недовольны тем, что итальянский специалист рассказывает о своем недовольстве футболистами прессе. Также руководство лондонцев не разделяет позицию Сарри по полузащитнику Каллуму Хадсону-Одои, в услугах которого Сарри не заинтересован.