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    Руководство «Челси» недовольно критикой Сарри в адрес игроков

    Руководство «Челси» обеспокоено критикой главного тренера команды Маурицио Сарри в адрес игроков, сообщает The Times.

    По информации издания, в клубе недовольны тем, что итальянский специалист рассказывает о своем недовольстве футболистами прессе. Также руководство лондонцев не разделяет позицию Сарри по полузащитнику Каллуму Хадсону-Одои, в услугах которого Сарри не заинтересован.

    • После 24-х сыгранных туров «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 47 очками в активе.

    Источник: The Times

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    01.02.2019 22:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 февраля 2019, 08:56

      Назревает серьезный конфликт.

      2
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 2 февраля 2019, 08:16

      В Челси игроки с золотым писуном,а тренеры расходной материал

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 2 февраля 2019, 00:39

      Что то в Челси игроки совсем оборзели...Сначала Маур(ну тут все понятно).Потом Конте(тут совсем непонятно!!!Видать напрягал их тренировками.)Теперь Сарри...Только у меня дежа-вю???Где то это уже было.)))

      1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori > mutabor0992 2 февраля 2019, 02:29

      А что непонятного с Конте? Результата не было. Очень однобокий тренер. А состав надо менять процентов на 50

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > El_Chori 2 февраля 2019, 04:05

      Насколько я помню при Конте чемпионами стали...Так с разбега.

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 1 февраля 2019, 22:52

      Все кто приходят в челси долго не сидят, особенно с италии

      2
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      Рейтинг: +393

      jengais 1 февраля 2019, 22:41

      такими темпами Сарри скоро будет сидеть за одной партой с Моуром))

      2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 1 февраля 2019, 22:30

      А я недоволен некоторыми игроками и их мотивационной составляющей в первую очередь.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 февраля 2019, 22:17

      Публичная критика игроков только приводит к разладу в команде. Маур уже на этом обжигался не раз. Теперь и Сарри в эту же реку...

      4
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 1 февраля 2019, 22:07

      А в чем то он не прав то, если команда, большая ёё часть просто ходила пешком - Жоржиньо и Виллиан и т.д., а Азар вообще всеми мыслями в Мадриде

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