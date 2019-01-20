Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:2).

«Я хочу говорить о тактике, но эту группу игроков очень тяжело мотивировать. Это та игра, где одна команда заряжена сильнее другой, и вы не можете говорить о тактике. Их заряд был сильнее нашего на протяжении всей игры.

Почему я не могу донести это до команды? Это сложный вопрос. Кажется, что они не достаточно агрессивны психологически. Это зависит от их личностных качеств, и это сложно изменить. Нужно повлиять на них. Это может сделать новичок. Или кто-то из старых игроков может взять все под контроль.

Я не думаю, что игрок на таком уровне может бояться брать на себя ответственность. Лучшее, что может быть – это открытый разговор между мной и игроком.

Я отвечаю за игроков, и важно, чтобы у них было правильное отношение к делу. Если они не могут этого дать, то, может, им не стоит играть на таком уровне», – сказал Сарри.