Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сарри – об игроках «Челси»: «Может, им не стоит выступать на таком уровне, если они не могут правильно относиться к делу»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:2).

    «Я хочу говорить о тактике, но эту группу игроков очень тяжело мотивировать. Это та игра, где одна команда заряжена сильнее другой, и вы не можете говорить о тактике. Их заряд был сильнее нашего на протяжении всей игры.

    Почему я не могу донести это до команды? Это сложный вопрос. Кажется, что они не достаточно агрессивны психологически. Это зависит от их личностных качеств, и это сложно изменить. Нужно повлиять на них. Это может сделать новичок. Или кто-то из старых игроков может взять все под контроль.

    Я не думаю, что игрок на таком уровне может бояться брать на себя ответственность. Лучшее, что может быть – это открытый разговор между мной и игроком.

    Я отвечаю за игроков, и важно, чтобы у них было правильное отношение к делу. Если они не могут этого дать, то, может, им не стоит играть на таком уровне», – сказал Сарри.

    • «Челси» нанес один удар в створ ворот в этом матче.
    • Команда Сарри занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 47 очками.
    • «Арсенал» с 44 очками идет пятым.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2019 02:12
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 15:19

      Не все идеально сейчас в игре Челси. С Арсеналом все же главное не было везения.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 20 января 2019, 12:05

      Группа игроков? ! Кто это и чего они хотят ? Да всё просто. Это, скажем мягко, или забастовщики или провокаторы. Там есть лидер, некий заводила, обиженный или обделённый, он есть провокатор. В Челси, это не в первый раз, это было с Конте и со всем недавно. Что то подобное было тоже недавно в МЮ с Мауриньо. Что делать ? Вычислять зачинщиков и продавать их по тихому, без порки и визга, иначе будут одни убытки. На помощь тренеру, на его сторону, должен встать хозяин клуба или его акционеры. Должен быть план устранения саботажников. А в Челси точно саботаж и действовать надо быстро.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 20 января 2019, 11:53

      Плохой признак!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      Stilgray 20 января 2019, 09:07

      Сарри - профи ! Время время время покажет... в англии просто очень сильная конкуренция , по сравнению с сериалом,более напряженный чемпионат. Кстати, в начале 2000-х нравилась только итальянская лига, английскую на дух не воспринимал...но АПЛ- сильно шагнула вперёд

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +200

      Stilgray > Stilgray 20 января 2019, 09:09

      Вчера тащился от передач Челси на фланг, по картинке телевизионной мяч перелетает игрока и думаешь уходит в аут , а там ещё игрочек - супер !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8833

      vladik12 20 января 2019, 06:02

      Спихивает ответственность на игрочков. Плохой знак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 20 января 2019, 04:17

      Нууу, Сарри закапризничал. Его бы в нашу РПЛ, да чтоб он с Кокориными, Мамаевыми, Глушаковыми и прочими зажравшимися личностями потолковал об ответственности. Мне его заранее жаль - свихнется.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11