«Интер» и Икарди ругаются. Его лишили повязки, он отказался лететь на матч

Мауро Икарди давно конфликтует с фанатами «Интера», но на этот раз все серьезно. Вчера Икарди лишили капитанской повязки, а затем стало известно, что аргентинец отказался лететь с командой на матч с «Рапидом». Кажется, карьера Икарди в «Интере» под вопросом.

Наиболее вероятная причина такого развития ситуации – проблемы с подписанием нового контракта. Текущее соглашение Икарди рассчитано до 2021 года, но аргентинец давно хотел поднять себе зарплату. Сначала он требовал от «Интера» 7 миллионов. Когда команда согласилась, он попросил 9. И все это на фоне слухов о его переходе в «Реал» или «МЮ», где Икарди готовы платить больше, чем он требует в «Интере».

Жена и агент футболиста Ванда Нара, которая вела переговоры с миланским клубом, была уверена, что стороны договорятся: «Будет новый контракт. Проблем нет, не волнуйтесь. «Интер» хочет удержать Мауро». Кажется, не договорились.

Мауро Икарди – самый непростой капитан в истории «Интера». Все началось с того, что он познакомился с женой другого аргентинского игрока Макси Лопеса – того самого, который гонял за ФК «Москва» десять лет назад. После того, как Ванда Нара, жена Лопеса, ушла к Икарди, практически вся Аргентина ополчилась против него. Один из лучших друзей Лопеса – Лионель Месси. По слухам, именно из-за Месси Икарди не поехал с Аргентиной на ЧМ-2018, хотя и стал (наряду с Иммобиле) лучшим бомбардиром сезона в Серии А.

Ситуация ухудшилась после выхода собственной автобиографии, в которой, как рассказывает «Чемпионат», Икарди достаточно вольно описал свои взаимоотношения с фанатами, в частности, пообещав натравить на них аргентинских бандитов, если им что-то не нравится. Реакция на книгу была предсказуемой: Икарди публично извинился, но болельщиков уже было не остановить. На трибунах получил популярность знакомый нам лозунг «Снимай повязку».

«Интер» долго поддерживал Икарди. Вице-президент клуба Дзанетти обещал наказать игрока, но тогда руководство решило оставить аргентинцу капитанскую повязку.

Да, Икарди все еще лучший бомбардир «Интера» в сезоне, но игра уже давно не строится через него. В предыдущих двух сезонах аргентинец наколотил в общей сложности 53 гола и имел рейтинг 7,3 на WhoScored. В этом сезоне – только девять мячей за 18 матчей, и рейтинг 6,86. Сейчас он гораздо реже бьет по воротам и чаще фолит. При этом нельзя сказать, что его статистические показатели резко рухнули. Но некоторые – стали хуже, а как форвард Икарди развиваться перестал.

Ключевой момент – безголевая серия, которая длится с 15 декабря, Икарди впервые так долго не забивает за «Интер». Еще в начале декабря Спаллетти хвалил его и называл идеальным центрфорвардом. Но потом Лучано признал, что на этот раз ситуация вышла из под контроля: «Слишком много всего было сказано по этому поводу. Нужно сесть и просто поговорить о том, чего все избегали, что тянулось месяцами».

Предыдущая «жертва» «Интера» – Раджа Наингголан. Бельгиец перешел в «Интер» из «Ромы» к знакомому тренеру, а в итоге сейчас проводит один из худших сезонов в карьере. Почти сразу его начали критиковать за образ жизни, а Раджа ответил: «Я обычный человек, а не тот плохой парень, каким многие меня считают. Я закупаюсь в супермаркете и спокойно могу пить и курить. Даже футболист может курить, хоть у него и не «обычная» работа».

Через месяц Наингголан опоздал на тренировку и был отстранен от занятий с командой. Тогда же в сети появились записи якобы его аудиосообщений: «Я продемонстрирую все на поле. Посмотрим, как они [болельщики] прибегут обратно, чтобы поцеловать меня в задницу».

Конфликт продлился недолго. Меньше чем через неделю Раджа вышел на замену в матче с «Эмполи».

Самая неожиданная реакция поступила от сестры Икарди Иваны. «Мой бедный брат, почему он позволяет так над собой издеваться? Нельзя так общаться с «Интером». Если бы с ним был действительно сильный человек, ничего бы не произошло», – написала Ивана в твиттере. Нет никаких сомнений, что она считает жену футболиста виновной в произошедшем.

Марсело Брозович, лучший игрок «Интера» в этом сезоне по версии WhoScored, «лайкнул» четыре публикации о лишении Икарди капитанской повязки. Как пишет Goal, Икарди отписался от соцсетей Брозовича еще прошлым летом, хорват ответил тем же. Кажется, сами игроки поддерживают решение руководства.

Вот что пишут болельщики в твиттере:

e mio padre me lo diceva sempre che Icardi non era quello che appariva, che era solo un bambino e non meritava la nostra maglia. adesso l'ho capito papà, l'ho capito.

«Мой отец всегда говорил, что Икарди не тот, кем кажется, что он не заслуживает носить нашу футболку. Теперь я поняла, папа, я все поняла».

«Сначала с Тотти, теперь с Икарди... Спаллетти постоянно повторяет одну и ту же ошибку, но на самом деле это он ***».

Icardi in questi anni ha fatto veramente bene e ci ha riportato lui in Champions con i suoi gol, ma non posso accettare che un nostro giocatore e CAPITANO, si comporti in questo modo. Mi dispiace tantissimo, lui è fortissimo, ma credo che il suo ciclo all'Inter sia finito. AMALA