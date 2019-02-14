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    «Интер» и Икарди ругаются. Его лишили повязки, он отказался лететь на матч


    4
    Голосов: 9
    14.02.2019 12:30
    Что-то будет.

    Что случилось?

    Мауро Икарди давно конфликтует с фанатами «Интера», но на этот раз все серьезно. Вчера Икарди лишили капитанской повязки, а затем стало известно, что аргентинец отказался лететь с командой на матч с «Рапидом». Кажется, карьера Икарди в «Интере» под вопросом.

    Наиболее вероятная причина такого развития ситуации – проблемы с подписанием нового контракта. Текущее соглашение Икарди рассчитано до 2021 года, но аргентинец давно хотел поднять себе зарплату. Сначала он требовал от «Интера» 7 миллионов. Когда команда согласилась, он попросил 9. И все это на фоне слухов о его переходе в «Реал» или «МЮ», где Икарди готовы платить больше, чем он требует в «Интере».

    Жена и агент футболиста Ванда Нара, которая вела переговоры с миланским клубом, была уверена, что стороны договорятся: «Будет новый контракт. Проблем нет, не волнуйтесь. «Интер» хочет удержать Мауро». Кажется, не договорились.

    Икарди уже конфликтовал с «Интером»

    Мауро Икарди – самый непростой капитан в истории «Интера». Все началось с того, что он познакомился с женой другого аргентинского игрока Макси Лопеса – того самого, который гонял за ФК «Москва» десять лет назад. После того, как Ванда Нара, жена Лопеса, ушла к Икарди, практически вся Аргентина ополчилась против него. Один из лучших друзей Лопеса – Лионель Месси. По слухам, именно из-за Месси Икарди не поехал с Аргентиной на ЧМ-2018, хотя и стал (наряду с Иммобиле) лучшим бомбардиром сезона в Серии А.

    Ситуация ухудшилась после выхода собственной автобиографии, в которой, как рассказывает «Чемпионат», Икарди достаточно вольно описал свои взаимоотношения с фанатами, в частности, пообещав натравить на них аргентинских бандитов, если им что-то не нравится. Реакция на книгу была предсказуемой: Икарди публично извинился, но болельщиков уже было не остановить. На трибунах получил популярность знакомый нам лозунг «Снимай повязку».

    «Интер» долго поддерживал Икарди. Вице-президент клуба Дзанетти обещал наказать игрока, но тогда руководство решило оставить аргентинцу капитанскую повязку.

    Икарди – не ключевой игрок «Интера» в этом сезоне

    Да, Икарди все еще лучший бомбардир «Интера» в сезоне, но игра уже давно не строится через него. В предыдущих двух сезонах аргентинец наколотил в общей сложности 53 гола и имел рейтинг 7,3 на WhoScored. В этом сезоне – только девять мячей за 18 матчей, и рейтинг 6,86. Сейчас он гораздо реже бьет по воротам и чаще фолит. При этом нельзя сказать, что его статистические показатели резко рухнули. Но некоторые – стали хуже, а как форвард Икарди развиваться перестал.

    Ключевой момент – безголевая серия, которая длится с 15 декабря, Икарди впервые так долго не забивает за «Интер». Еще в начале декабря Спаллетти хвалил его и называл идеальным центрфорвардом. Но потом Лучано признал, что на этот раз ситуация вышла из под контроля: «Слишком много всего было сказано по этому поводу. Нужно сесть и просто поговорить о том, чего все избегали, что тянулось месяцами».

    «Интер» не впервые жестко поступает с игроками

    Предыдущая «жертва» «Интера» – Раджа Наингголан. Бельгиец перешел в «Интер» из «Ромы» к знакомому тренеру, а в итоге сейчас проводит один из худших сезонов в карьере. Почти сразу его начали критиковать за образ жизни, а Раджа ответил: «Я обычный человек, а не тот плохой парень, каким многие меня считают. Я закупаюсь в супермаркете и спокойно могу пить и курить. Даже футболист может курить, хоть у него и не «обычная» работа».

    Через месяц Наингголан опоздал на тренировку и был отстранен от занятий с командой. Тогда же в сети появились записи якобы его аудиосообщений: «Я продемонстрирую все на поле. Посмотрим, как они [болельщики] прибегут обратно, чтобы поцеловать меня в задницу».

    Конфликт продлился недолго. Меньше чем через неделю Раджа вышел на замену в матче с «Эмполи».

    Как отреагировали окружающие?

    Самая неожиданная реакция поступила от сестры Икарди Иваны. «Мой бедный брат, почему он позволяет так над собой издеваться? Нельзя так общаться с «Интером». Если бы с ним был действительно сильный человек, ничего бы не произошло», – написала Ивана в твиттере. Нет никаких сомнений, что она считает жену футболиста виновной в произошедшем.

    Марсело Брозович, лучший игрок «Интера» в этом сезоне по версии WhoScored, «лайкнул» четыре публикации о лишении Икарди капитанской повязки. Как пишет Goal, Икарди отписался от соцсетей Брозовича еще прошлым летом, хорват ответил тем же. Кажется, сами игроки поддерживают решение руководства.

    Вот что пишут болельщики в твиттере:

    «Мой отец всегда говорил, что Икарди не тот, кем кажется, что он не заслуживает носить нашу футболку. Теперь я поняла, папа, я все поняла».

    «Сначала с Тотти, теперь с Икарди... Спаллетти постоянно повторяет одну и ту же ошибку, но на самом деле это он ***».

    «Все эти годы Икарди очень хорошо играл и вернул нас в Лигу чемпионов, но я не могу смириться с тем, что один из наших игроков и КАПИТАН ведет себя так. Мне очень жаль, он сильный игрок, но я думаю, что его время в «Интере» подошло к концу».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии4
    ...
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 февраля 2019, 10:32

      Давно пора гнать в шею.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14266

      Skull_Boy 14 февраля 2019, 12:28

      Потому что жена у него ду_ра, а он каблук

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +423

      Drapik > Skull_Boy 15 февраля 2019, 21:28

      жена и у него не дура, а лять 100 левела

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Drapik 16 февраля 2019, 10:32

      Одно другому не всегда мешает.

      0
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