Икарди требует от «Интера» зарплату в 9 миллионов в год

Нападающий «Интера» Мауро Икарди обозначил условие, при котором он продлит контракт с итальянцами. Аргентинец хочет зарабатывать 9 миллионов евро в год, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Миланцы готовы платить не более 7 миллионов. Ранее сообщалось, что футболист договорился с мадридским «Реалом».
- В этом сезоне аргентинский нападающий провел за «Интер» 22 матча, записав на свой счет 13 голов и две результативные передачи.
- Ранее сообщалось, что Икарди может перейти в «Манчестер Юнайтед».
- Форварду 25 лет.