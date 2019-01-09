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    Икарди требует от «Интера» зарплату в 9 миллионов в год

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди обозначил условие, при котором он продлит контракт с итальянцами. Аргентинец хочет зарабатывать 9 миллионов евро в год, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Миланцы готовы платить не более 7 миллионов. Ранее сообщалось, что футболист договорился с мадридским «Реалом».

    • В этом сезоне аргентинский нападающий провел за «Интер» 22 матча, записав на свой счет 13 голов и две результативные передачи.
    • Ранее сообщалось, что Икарди может перейти в «Манчестер Юнайтед».
    • Форварду 25 лет.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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