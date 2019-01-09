Икарди требует от «Интера» зарплату в 9 миллионов в год

Нападающий «Интера» Мауро Икарди обозначил условие, при котором он продлит контракт с итальянцами. Аргентинец хочет зарабатывать 9 миллионов евро в год, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Миланцы готовы платить не более 7 миллионов. Ранее сообщалось, что футболист договорился с мадридским «Реалом».