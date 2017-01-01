Икарди договорился с «Реалом». Форвард подпишет шестилетний контракт с зарплатой более 10 миллионов

Нападающий «Интера» Мауро Икарди летом перейдет в «Реал».

По информации Don Balon, футболист уже дал свое согласие президенту мадридцев Флорентино Пересу.

Также аргентинец сообщил руководству миланского клуба, что он не будет продлевать истекающий в 2021 году контракт.

Форвард договорился с «Реалом» о шестилетнем контракте. Его зарплата составит от 12 до 15 миллионов евро в год.

В связи с переходом Икарди мадридцев по окончании сезона покинет Карим Бензема.