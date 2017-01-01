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    Икарди договорился с «Реалом». Форвард подпишет шестилетний контракт с зарплатой более 10 миллионов

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди летом перейдет в «Реал».

    По информации Don Balon, футболист уже дал свое согласие президенту мадридцев Флорентино Пересу.

    Также аргентинец сообщил руководству миланского клуба, что он не будет продлевать истекающий в 2021 году контракт.

    Форвард договорился с «Реалом» о шестилетнем контракте. Его зарплата составит от 12 до 15 миллионов евро в год.

    В связи с переходом Икарди мадридцев по окончании сезона покинет Карим Бензема.

    • В этом сезоне аргентинский нападающий провел за «Интер» 22 матча, записав на свой счет 13 голов и две результативные передачи.
    • Ранее сообщалось, что Икарди может перейти в «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Don Balon

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1459

      dinar7777dinar 1 час назад

      все бы ничего об этом и в том году говорили ! НО ДОН БАЛОН И ЭТИМ ВСЕ СКАЗАННО ! икарди будет в интере !

      0
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      Рейтинг: -79

      Shotlandets86 1 час назад

      Уточка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Dizayner 1 час назад

      По информации Don Balon - дальше можно не читать)

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