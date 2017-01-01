Икарди договорился с «Реалом». Форвард подпишет шестилетний контракт с зарплатой более 10 миллионов

все бы ничего об этом и в том году говорили ! НО ДОН БАЛОН И ЭТИМ ВСЕ СКАЗАННО ! икарди будет в интере !
Нападающий «Интера» Мауро Икарди летом перейдет в «Реал».
По информации Don Balon, футболист уже дал свое согласие президенту мадридцев Флорентино Пересу.
Также аргентинец сообщил руководству миланского клуба, что он не будет продлевать истекающий в 2021 году контракт.
Форвард договорился с «Реалом» о шестилетнем контракте. Его зарплата составит от 12 до 15 миллионов евро в год.
В связи с переходом Икарди мадридцев по окончании сезона покинет Карим Бензема.
- В этом сезоне аргентинский нападающий провел за «Интер» 22 матча, записав на свой счет 13 голов и две результативные передачи.
- Ранее сообщалось, что Икарди может перейти в «Манчестер Юнайтед».