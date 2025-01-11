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    Стало известно, как Хвича относится к переходу в «ПСЖ»

    Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия считает интересным проект «ПСЖ».

    23-летний футболист готов перебраться в Париж до конца января.

    Однако у французского клуба нет требуемых 80 миллионов евро на трансфер, поэтому они могут либо попытаться арендовать Хвичу с правом выкупа, либо включить в сделку кого-то из своих игроков.

    • В этом сезоне Кварацхелия забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах.
    • Грузин поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив». Оба клуба заработают на трансфере.
    • Им также интересуются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
    • «ПСЖ» собирается увеличить зарплату Хвичи в 4 раза.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 09:44
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    Комментарии (1)
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    Тинез Розоп
    1736580164
    Скорее интересен чемпионат. Он полегче , забивать можно…
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