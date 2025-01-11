Стало известно, как Хвича относится к переходу в «ПСЖ»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия считает интересным проект «ПСЖ».
23-летний футболист готов перебраться в Париж до конца января.
Однако у французского клуба нет требуемых 80 миллионов евро на трансфер, поэтому они могут либо попытаться арендовать Хвичу с правом выкупа, либо включить в сделку кого-то из своих игроков.
- В этом сезоне Кварацхелия забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах.
- Грузин поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив». Оба клуба заработают на трансфере.
- Им также интересуются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
- «ПСЖ» собирается увеличить зарплату Хвичи в 4 раза.