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    • Широков прокомментировал готовящийся трансфер Хвичи в «ПСЖ»

    Широков прокомментировал готовящийся трансфер Хвичи в «ПСЖ»

    Роман Широков порассуждал о возможном переходе Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ» за 80 миллионов евро.

    «Там, где Хвича будет играть, тот клуб ему и подойдeт. «Манчестер Юнайтед» на каком месте находится? На 13-м? А он играет в команде, которая за первое борется. Наверное, он хочет переходить в команду, которая борется за чемпионство.

    Мне кажется, «Манчестер Юнайтед» за первое место давно уже не играет. Зачем ему в Манчестер переходить, если он может перейти в команду, которая стабильно занимает первое место и которая играет в Лиге чемпионов?

    Я не говорю, о том, какой клуб ему больше подойдeт. Я говорю, если из этих двух команд выбирать, то зачем ему переходить в команду на 13-м месте, например. Что ему больше подойдeт, я не знаю», – сказал Широков.

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    Источник: «Советский спорт»

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    11.01.2025 15:53
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    Комментарии (2)
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    subbotaspartak
    1736608114
    ...Широков прокомментировал готовящийся трансфер Хвичи в «ПСЖ»... Абсурд...
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    иммануил
    1736619668
    Там, где судье можно нос сломать, в тот чемпионать пусть и переходит, предложил Широков ...
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