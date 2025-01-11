Широков прокомментировал готовящийся трансфер Хвичи в «ПСЖ»

Роман Широков порассуждал о возможном переходе Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ» за 80 миллионов евро.

«Там, где Хвича будет играть, тот клуб ему и подойдeт. «Манчестер Юнайтед» на каком месте находится? На 13-м? А он играет в команде, которая за первое борется. Наверное, он хочет переходить в команду, которая борется за чемпионство.

Мне кажется, «Манчестер Юнайтед» за первое место давно уже не играет. Зачем ему в Манчестер переходить, если он может перейти в команду, которая стабильно занимает первое место и которая играет в Лиге чемпионов?

Я не говорю, о том, какой клуб ему больше подойдeт. Я говорю, если из этих двух команд выбирать, то зачем ему переходить в команду на 13-м месте, например. Что ему больше подойдeт, я не знаю», – сказал Широков.