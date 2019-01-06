«Интер» согласен повысить зарплату Икарди до 7 миллионов, но взамен хочет убрать из контракта форварда отступные

«Интер» продолжает переговоры с нападающим Мауро Икарди о новом контракте.

Текущее соглашение аргентинца рассчитано до лета 2021 года. Миланцы готовы согласиться на требование футболиста и повысить его зарплату до 7 миллионов евро в год.

Взамен на это «Интер» планирует убрать из договора сумму отступных, которая составляет 110 миллионов евро для иностранных клубов [данный пункт имеет силу с 1 по 15 июля].

Планируется, что контракт буде продлен до 2023 года.