Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    «Интер» согласен повысить зарплату Икарди до 7 миллионов, но взамен хочет убрать из контракта форварда отступные

    «Интер» продолжает переговоры с нападающим Мауро Икарди о новом контракте.

    Текущее соглашение аргентинца рассчитано до лета 2021 года. Миланцы готовы согласиться на требование футболиста и повысить его зарплату до 7 миллионов евро в год.

    Взамен на это «Интер» планирует убрать из договора сумму отступных, которая составляет 110 миллионов евро для иностранных клубов [данный пункт имеет силу с 1 по 15 июля].

    Планируется, что контракт буде продлен до 2023 года.

    • Икарди выступает за «Интер» с 2013 года.
    • В этом сезоне 25-летний игрок провел за миланцев 22 встречи, забил 13 мячей и сделал две результативные передачи.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:50
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +816

      Бухбух 27 минут назад

      Икарди заслуживает большей ЗП.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru