Российско-испанской модели вынесли приговор за клевету – она обвиняла Тео Эрнандеса в изнасиловании

Суд рассмотрел дело российско-испанской модели Луизы Кремлевой.
- Девушку судили за клевету.
- Кремлева утверждала, что летом 2017 года ныне игрок «Милана» Тео Эрнандес ее избил и изнасиловал.
- Она заявляла, что французский футболист накачал ее наркотическими веществами.
Экспертиза показала, что в организме Луизы в тот день не было запрещенных препаратов. Кроме того, она не смогла доказать, что половой акт с Эрнандесом был не по обоюдному согласию.
В итоге Кремлева признала свою вину и заключила мировое соглашение.
За клевету суд приговорил ее к шести месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком в два года.
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