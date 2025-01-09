Российско-испанской модели вынесли приговор за клевету – она обвиняла Тео Эрнандеса в изнасиловании

Суд рассмотрел дело российско-испанской модели Луизы Кремлевой.

Девушку судили за клевету.

Кремлева утверждала, что летом 2017 года ныне игрок «Милана» Тео Эрнандес ее избил и изнасиловал.

Она заявляла, что французский футболист накачал ее наркотическими веществами.

Экспертиза показала, что в организме Луизы в тот день не было запрещенных препаратов. Кроме того, она не смогла доказать, что половой акт с Эрнандесом был не по обоюдному согласию.

В итоге Кремлева признала свою вину и заключила мировое соглашение.

За клевету суд приговорил ее к шести месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком в два года.

Фото девушки доступны здесь.