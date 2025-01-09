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    • Российско-испанской модели вынесли приговор за клевету – она обвиняла Тео Эрнандеса в изнасиловании

    Российско-испанской модели вынесли приговор за клевету – она обвиняла Тео Эрнандеса в изнасиловании

    Суд рассмотрел дело российско-испанской модели Луизы Кремлевой.

    • Девушку судили за клевету.
    • Кремлева утверждала, что летом 2017 года ныне игрок «Милана» Тео Эрнандес ее избил и изнасиловал.
    • Она заявляла, что французский футболист накачал ее наркотическими веществами.

    Экспертиза показала, что в организме Луизы в тот день не было запрещенных препаратов. Кроме того, она не смогла доказать, что половой акт с Эрнандесом был не по обоюдному согласию.

    В итоге Кремлева признала свою вину и заключила мировое соглашение.

    За клевету суд приговорил ее к шести месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком в два года.

    Фото девушки доступны здесь.

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    Источник: Marca

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    09.01.2025 18:16
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    Комментарии (5)
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    WE ARE FOR PETER
    1736437633
    Вот оно че Михалыч) а у нас бы не отвертелся по любому
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    Semenycch
    1736441608
    В России за подобную клевету дают оклеветанному 15 лет! Или около того! Помните историю заслуженного мастера спорта Николая Ражева, которого отправили за решетку в возрасте 84 лет за якобы изнасилование? Даже зэки в тюрьме не поверили в эту чушь! А наша Фемида поверила!
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    Александр.Т.
    1736445668
    Шаболда
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