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    Спаллетти: «Икарди вошел в заявку на матч с «Рапидом», но не захотел присоединиться к составу «Интера»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Мауро Икарди.

    13 февраля клуб забрал у аргентинца капитанскую повязку. Сообщалось, что решение связано с отсутствием у игрока лидерских качеств.

    «Завтра очень важная игра. Время на объяснение ситуации с Икарди у нас еще будет. Мы приняли трудное решение (о лишении повязки – прим. «Бомбардира»), но его одобрил каждый, и оно пошло на пользу команде.

    Икарди вошел в заявку на матч, но он не захотел присоединиться к нам. Мауро был разочарован, но это решение тяжело далось и нам», – сказал итальянец.

    • Матч «Рапид» – «Интер» начнется в 20:55 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    14.02.2019 00:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 февраля 2019, 11:29

      Наверное Икарди видит себя уже в другой команде.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 08:19

      Там и так были натянутыми отношения из-за продления контракта Икарди, а теперь похоже, что летом он сменит клуб и его придётся продать.

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      Рейтинг: +278

      MrNao1 14 февраля 2019, 06:39

      В смысле, не захотел? У него контракт или что? Штрафаните его на пол зарплаты, сразу захочет.

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