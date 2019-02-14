Спаллетти: «Икарди вошел в заявку на матч с «Рапидом», но не захотел присоединиться к составу «Интера»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Мауро Икарди.

13 февраля клуб забрал у аргентинца капитанскую повязку. Сообщалось, что решение связано с отсутствием у игрока лидерских качеств.

«Завтра очень важная игра. Время на объяснение ситуации с Икарди у нас еще будет. Мы приняли трудное решение (о лишении повязки – прим. «Бомбардира»), но его одобрил каждый, и оно пошло на пользу команде.

Икарди вошел в заявку на матч, но он не захотел присоединиться к нам. Мауро был разочарован, но это решение тяжело далось и нам», – сказал итальянец.