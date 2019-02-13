Gianlucadimarzio: Икарди лишили капитанской повязки потому, что он мало говорит и не может вести команду за собой

Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио поделился информацией, почему нападающий «Интера» Мауро Икарди лишен капитанской повязки. Это связано с отсутствием лидерских качеств у аргентинца.

По сведениям источника, форвард мало говорит в раздевалке и не может повести команду за собой, что и стало причиной передачи капитанской повязки Самиру Хандановичу.