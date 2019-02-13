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    Gianlucadimarzio: Икарди лишили капитанской повязки потому, что он мало говорит и не может вести команду за собой

    Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио поделился информацией, почему нападающий «Интера» Мауро Икарди лишен капитанской повязки. Это связано с отсутствием лидерских качеств у аргентинца.

    По сведениям источника, форвард мало говорит в раздевалке и не может повести команду за собой, что и стало причиной передачи капитанской повязки Самиру Хандановичу.

    • Ранее сообщалось, что аргентинец может покинуть «Интер» летом.
    • В этом сезоне Икарди провел за черно-синих 28 встреч, забил 15 мячей и сделал три голевые передачи.
    • «Интер» идет в Серии А третьим.

    Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

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    13.02.2019 21:38
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