Gianlucadimarzio: Икарди лишили капитанской повязки потому, что он мало говорит и не может вести команду за собой

Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио поделился информацией, почему нападающий «Интера» Мауро Икарди лишен капитанской повязки. Это связано с отсутствием лидерских качеств у аргентинца.
По сведениям источника, форвард мало говорит в раздевалке и не может повести команду за собой, что и стало причиной передачи капитанской повязки Самиру Хандановичу.
- Ранее сообщалось, что аргентинец может покинуть «Интер» летом.
- В этом сезоне Икарди провел за черно-синих 28 встреч, забил 15 мячей и сделал три голевые передачи.
- «Интер» идет в Серии А третьим.