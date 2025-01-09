Кассано и Леау устроили перепалку в соцсетях

Антонио Кассано во время эфира в TikTok раскритиковал Рафаэля Леау за игру в финале Суперкубка Италии.

«Милан» обыграл «Интер» со счетом 3:2, уступая 0:2 к 47-й минуте.

Леау вышел на замену на 50-й минуте и отдал ассист на победный гол.

«Леау не умеет играть на команду. Консейсау скоро поймет, что в нем нет ничего хорошего, что он годится только для игры на счет 0:0.

Это фальшивка. Глупый игрок, которому еще и не хватает яиц», – сказал Кассано.

Португальский вингер ответил экс-футболисту двумя эмодзи клоуна.