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    • Челебадзе за переход Хвичи в «ПСЖ»: «В «Наполи» его используют как раба»

    Челебадзе за переход Хвичи в «ПСЖ»: «В «Наполи» его используют как раба»

    Экс-игрок сборной СССР Реваз Челебадзе высказался о возможном трансфере Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».

    «Я давно знаю про интерес «ПСЖ». Хвичу давно хочет Луис Энрике. Но, думаю, самый хороший вариант – если Хвича поедет играть в Англию.

    «ПСЖ» – отличный и великий клуб, там выступали Месси и Неймар. Но АПЛ – это чемпионат высшего класса. Во Франции тоже хороший чемпионат, но я хочу, чтобы Хвича поехал в лучший.

    Ему срочно нужно уходить из «Наполи». К парню там такое неуважение! Хвича становится лучшим игроком страны, а у него 19-я или 20-я зарплата в команде. Это просто неуважение к нему.

    В «Наполи» его не уважают и используют, как раба. Такие вещи задевают самолюбие человека. Будет правильно, если Хвича перейдeт в топ-клуб», – заявил Челебадзе.

    • В этом сезоне Хвича забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах.
    • 23-летний футболист поиграл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
    • «ПСЖ» ведет переговоры о покупке грузинского вингера за 80 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.01.2025 22:10
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    Комментарии (2)
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    raritet
    1736450680
    Дяденька вероятно не в курсе что таков современный футбол. Всё футболисты -богатейшие рабы.
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    FCSpartakM
    1736453543
    4 млн в год, фига нищий
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