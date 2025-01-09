Челебадзе за переход Хвичи в «ПСЖ»: «В «Наполи» его используют как раба»

Экс-игрок сборной СССР Реваз Челебадзе высказался о возможном трансфере Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».

«Я давно знаю про интерес «ПСЖ». Хвичу давно хочет Луис Энрике. Но, думаю, самый хороший вариант – если Хвича поедет играть в Англию.

«ПСЖ» – отличный и великий клуб, там выступали Месси и Неймар. Но АПЛ – это чемпионат высшего класса. Во Франции тоже хороший чемпионат, но я хочу, чтобы Хвича поехал в лучший.

Ему срочно нужно уходить из «Наполи». К парню там такое неуважение! Хвича становится лучшим игроком страны, а у него 19-я или 20-я зарплата в команде. Это просто неуважение к нему.

В «Наполи» его не уважают и используют, как раба. Такие вещи задевают самолюбие человека. Будет правильно, если Хвича перейдeт в топ-клуб», – заявил Челебадзе.