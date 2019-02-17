VAR снова бесит: команде отменили гол и наказали ее пенальти

Вот за это невзлюбили видеоповторы.

СПАЛ принимал «Фиорентину» в раннем матче 24-го тура Серии А. Команды обменялись голами в первом тайме и ближе к концу матча сохранялся счет 1:1.

Наконец, на 74-й минуте на маленьком стадионе хозяев заплясали болельщики – СПАЛ забил второй гол и вышел вперед – 2:1. Но рано радовались – главный судья матча Лука Пайретто отменил забитый мяч и еще поставил пенальти в ворота СПАЛа. Верету успешно его реализовал, а добили хозяев мячи Симеоне и Жерсона – 1:4. СПАЛ и так-то за этот сезон побеждал дома лишь дважды, замаячила вдруг третья победа, а вместо нее случилось разгромное поражение. Как же так?

Хронология такова:

72:48. В штрафной площади СПАЛа случается фол на игроке «Фиорентины». Судья не поставил пенальти.

73:21. Спустя 33 секунды СПАЛ забивает гол – 2:1.

74:55. Судья отправляется смотреть видеоповтор.

76:33. Принимается решение об отмене гола СПАЛа и назначении пенальти в его ворота.

78:16. Верету реализует пенальти. 2:1 превращаются в 1:2.

По сути, придраться здесь не к чему и не к кому.

К системе VAR? Она все зафиксировала. Было нарушение, поэтому пенальти следовало поставить, а гол отменить.

К судье, потому что долго думал? Но без повтора он едва ли был уверен в том, что пенальти надо назначить, поэтому не решился прерывать атаку, и его можно понять.

К игрокам «Фиорентины»? Они здесь вообще не при чем.

В этой игре произошел несчастный случай для самой системы VAR. Уж слишком быстро – спустя всего какие-то 33 секунды – прошло от спорного события до важного. Но за полминуты невозможно отсмотреть спорный эпизод пристально и принять решение. Случилось как раз то, за что некоторые успели невзлюбить VAR – система сильно гасит эмоции. Представьте себя на месте болельщиков СПАЛа. Нет ничего хуже обманутых ожиданий. Итоговые 1:4 вместо искренней радости, возможно, победного гола – это жестоко, хоть и справедливо.

Но вот таких эмоций не вернешь:

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Кажется, VAR все ненавидят. Вокруг него слишком много скандалов по всей Европе

Италия. Серия А. 24 тур

СПАЛ – Фиорентина – 1:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Петанья, 36; 1:1 – Фернандес, 44; 1:2 – Верету, 79 (с пенальти), 1:3 – Симеоне, 80; 1:4 – Жерсон, 88.

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