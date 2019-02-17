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    VAR снова бесит: команде отменили гол и наказали ее пенальти


    3
    Голосов: 9
    17.02.2019 19:00
    Вот за это невзлюбили видеоповторы.

    СПАЛ принимал «Фиорентину» в раннем матче 24-го тура Серии А. Команды обменялись голами в первом тайме и ближе к концу матча сохранялся счет 1:1.

    Наконец, на 74-й минуте на маленьком стадионе хозяев заплясали болельщики – СПАЛ забил второй гол и вышел вперед – 2:1. Но рано радовались – главный судья матча Лука Пайретто отменил забитый мяч и еще поставил пенальти в ворота СПАЛа. Верету успешно его реализовал, а добили хозяев мячи Симеоне и Жерсона – 1:4. СПАЛ и так-то за этот сезон побеждал дома лишь дважды, замаячила вдруг третья победа, а вместо нее случилось разгромное поражение. Как же так?

    Хронология такова:

    72:48. В штрафной площади СПАЛа случается фол на игроке «Фиорентины». Судья не поставил пенальти.

    73:21. Спустя 33 секунды СПАЛ забивает гол – 2:1.

    74:55. Судья отправляется смотреть видеоповтор.

    76:33. Принимается решение об отмене гола СПАЛа и назначении пенальти в его ворота.

    78:16. Верету реализует пенальти. 2:1 превращаются в 1:2.

    По сути, придраться здесь не к чему и не к кому.

    К системе VAR? Она все зафиксировала. Было нарушение, поэтому пенальти следовало поставить, а гол отменить.

    К судье, потому что долго думал? Но без повтора он едва ли был уверен в том, что пенальти надо назначить, поэтому не решился прерывать атаку, и его можно понять.

    К игрокам «Фиорентины»? Они здесь вообще не при чем.

    В этой игре произошел несчастный случай для самой системы VAR. Уж слишком быстро – спустя всего какие-то 33 секунды – прошло от спорного события до важного. Но за полминуты невозможно отсмотреть спорный эпизод пристально и принять решение. Случилось как раз то, за что некоторые успели невзлюбить VAR – система сильно гасит эмоции. Представьте себя на месте болельщиков СПАЛа. Нет ничего хуже обманутых ожиданий. Итоговые 1:4 вместо искренней радости, возможно, победного гола – это жестоко, хоть и справедливо.

    Но вот таких эмоций не вернешь:

    Все обсуждают скандал с видеоповтором в ЛЧ. Говорят, «Аякс» обокрали

    Кажется, VAR все ненавидят. Вокруг него слишком много скандалов по всей Европе

    Италия. Серия А. 24 тур

    СПАЛ – Фиорентина – 1:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – Петанья, 36; 1:1 – Фернандес, 44; 1:2 – Верету, 79 (с пенальти), 1:3 – Симеоне, 80; 1:4 – Жерсон, 88.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Фиорентины», Твиттер Cleansheet
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 17 марта 2019, 18:05

      Все четко, привет букмекерам!

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 18 февраля 2019, 11:53

      Да всё верно определено,,,ТОЛЬКО быстрей надо реагировать,,,через несколько секунд а не репу чесать,,,,но со временем думаю отработается этот момент,,,

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > slavutiq70 18 февраля 2019, 12:22

      Я сразу говорил, что нужен такой же полноценный судья, который сидит за монитором и принимает решения как и судья на поле, вместо тех кто за воротами стоит

      2
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 18 февраля 2019, 00:26

      гол СПАЛа и нарушение в штрафной это 2 эпизода слабо связанные друг с другом, то есть гол возник в позиционной атаке уже сильно после нарушения

      поэтому в такой ситуации было бы правильно принять правило, чтобы гол не отменяли, то есть по факту в эпизоде должен был быть засчитан гол и назначен отложенный пенальти, типа как отложенная желтая карточка, ведь если после отложенной желтой карточки случится другая желтая её не отменяют, значит и гол отменять нельзя

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Masteralex 18 февраля 2019, 08:40

      поставь арбитр сразу пенальти - атака бы даже не началась. Это как если бы игрок попадает в офсайд, но потом отдает пас другому, который безо всяких нарушений забивает гол. Все что происходит после нарушения - не действительно. В случае с желтой карточкой и продолжением игры - действует если с мячом остается пострадавший. В случае с пенальти - пострадавшая сторона - Фиорентина, а с мячом остался СПАЛ

      3
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Petrak86 20 февраля 2019, 08:46

      вот только тут проблема в том, что силы потраченные на игру после нарушения никто не возвращает, а атака с голом это немало сил игроков, которые старались и забивали, одно дело 3 секунды после эпизода, а другое дело почти минута

      в общем тут надо искать варианты, если так категорично всё делать, игроки 2 минуты отбегали, а потом оказалось впустую, то реально получается говно, а не VAR, например, сделать что если прошло 30 секунд после эпизода, то значит эпизод уже не актуален и арбитр VAR не смотрит, а если что-то было виноваты те кто сидит за пультом что вовремя не сказали, а то слишком уж они там комфортно и не напряжно сидят, пенальти по 40 секунд определить не могут

      0
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 17 февраля 2019, 23:02

      Если эмоции возникают из-за ошибок судьи (а это именно тот случай), такие эмоции надо гасить беспощадно. Футбол надо любить за красоту игры, а не за то, что твоя команда не по правилам забивает гол. В хоккее просмотры обычное дело уже давно, и никто не жалуется. А в футболе в основном жалуется народ, который по привычке пришел поорать, а его обломали. Другое дело, что ВАР сйечас обчень несовершенен, он дает слишком большие задержки. После нарушения в штрафной должно пройти максимум 5-6 секунд. В момент нарушения судья ВАР всегда видит сигнал от игроков. Далее за 5 секунд должен пройти быстрый просмотр эпизода, и при малейшем подозрении - сигнал тревоги судье. Игра останавливается, судья идет на медленный просмотр. Тогда не будут забивать голы после нарушений в собственной штрафной.

      3
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      Рейтинг: +649

      MichelWB > Вомбат 18 февраля 2019, 16:10

      В хоккее тоже иногда не сразу смотрят повтор, а только после остановки игры.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 17 февраля 2019, 21:28

      Все справедливо, все по делу. ВАР наоборот добавил эмоций - теперь все в ожидании решения судьи сидят. А то, что так все сложилось, так это просто случай. Или судья должен был остановить перспективную атаку, а потом сказать "сорян, пенальти нету, продолжайте свою атаку"? Так что от ВАР одни плюсы. А минусы в этом эпизоде увидят только те, кто хотят прикрывать нарушения напряженностью матча.

      6
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > bset 17 февраля 2019, 23:52

      Неймер поэтому и травмировался ))))

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset > ufos73 18 февраля 2019, 08:10

      А если бы ВАР не было, не травмировался бы?

      1
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > bset 18 февраля 2019, 11:20

      Это шутка, типа теперь он боится выходить на поле, симулянт же...

      2
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      Рейтинг: +14266

      Skull_Boy 17 февраля 2019, 21:08

      ВАР 1-0 Футбол, и это уже маразм и тупизм смотреть футбол под лупой

      5
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Skull_Boy 18 февраля 2019, 08:43

      интересно, а если было бы наоборот - отменили бы гол Фиорентины и поставили пенальти в пользу СПАЛа - болельщики СПАЛа также бы говорили про украденные эмоции? Или говорили бы про пользу ВАРа? В любой подобной ситуации есть кто за, и кто против. В случае с ВАР просто результаты действий становятся более справедливыми.

      3
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      Рейтинг: +821

      diktatop > Skull_Boy 18 февраля 2019, 10:41

      движемся к хоккею)

      2
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 17 февраля 2019, 19:55

      ВАР бесит тех, кто не любит играть по правилам

      9
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 17 февраля 2019, 19:54

      Автору советую валерьянку попить, если его все бесит. А ВАР для того и был введен, что бы такие ошибки судей исправлять

      5
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      Рейтинг: +2406

      SarJr 17 февраля 2019, 19:49

      Очень не проработанная система. Почему именно пенальти?! Почему так не относятся к аутам, фолам и ТД, ведь от решения судьи в этим моментах тоже напрямую зависит результат, ход и конец матча?! Словом, люди больше не справляются с этой работой, надо искать решения если хотим честный и справедливый спорт

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 февраля 2019, 19:21

      очередная победа ВАР

      3
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